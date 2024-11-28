https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986319697.html

В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека

В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека - РИА Новости, 28.11.2024

В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека

Три человека умерли в частном социальном центре в Алтайском крае, еще нескольких госпитализировали с признаками отравления, сообщили в региональном управлении... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:22

2024-11-28T19:22

2024-11-28T21:10

происшествия

алтайский край

россия

калманский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986321693_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3f5767c90ecbe6ce1d58bfdb5eac4fd7.jpg

БАРНАУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Три человека умерли в частном социальном центре в Алтайском крае, еще нескольких госпитализировали с признаками отравления, сообщили в региональном управлении Следственного комитета."Днем 28 ноября 2024 года в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались", — уточнили в ведомстве.Как уточнили в Минздраве региона, в стационар доставили 18 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Позднее их эвакуировали в Барнаул. Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что речь идет о центре "Рубикон", который занимался реабилитацией бывших осужденных. Учреждение находится в селе Калистратиха в Калманском районе. По словам собеседника агентства, директора центра также госпитализировали с признаками отравления.В самом учреждении развернули медицинский пост. Ситуация находится на контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. При помощи криминалистической техники изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Сотрудники ведомства допрашивают работников учреждения и его постояльцев. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и химические."По указанию руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и поставлено на контроль", — подчеркнули в СК.В свою очередь, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить исполнение частным социальным центром федерального законодательства.

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html

https://ria.ru/20241118/moskva-1984447198.html

https://ria.ru/20241118/gaz-1984468000.html

алтайский край

россия

калманский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, россия, калманский район, следственный комитет россии (ск рф)