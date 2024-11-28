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В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека - РИА Новости, 28.11.2024
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19:22 28.11.2024 (обновлено: 21:10 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986319697.html
В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека
В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека - РИА Новости, 28.11.2024
В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека
Три человека умерли в частном социальном центре в Алтайском крае, еще нескольких госпитализировали с признаками отравления, сообщили в региональном управлении... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:22
2024-11-28T21:10
происшествия
алтайский край
россия
калманский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Три человека умерли в частном социальном центре в Алтайском крае, еще нескольких госпитализировали с признаками отравления, сообщили в региональном управлении Следственного комитета."Днем 28 ноября 2024 года в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались", — уточнили в ведомстве.Как уточнили в Минздраве региона, в стационар доставили 18 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Позднее их эвакуировали в Барнаул. Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что речь идет о центре "Рубикон", который занимался реабилитацией бывших осужденных. Учреждение находится в селе Калистратиха в Калманском районе. По словам собеседника агентства, директора центра также госпитализировали с признаками отравления.В самом учреждении развернули медицинский пост. Ситуация находится на контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. При помощи криминалистической техники изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Сотрудники ведомства допрашивают работников учреждения и его постояльцев. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и химические."По указанию руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и поставлено на контроль", — подчеркнули в СК.В свою очередь, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить исполнение частным социальным центром федерального законодательства.
https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html
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алтайский край
россия
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происшествия, алтайский край, россия, калманский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Калманский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека

В Алтайском крае три человека умерли в частном соццентре из-за отравления

© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления три человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления три человека - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления три человека
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БАРНАУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Три человека умерли в частном социальном центре в Алтайском крае, еще нескольких госпитализировали с признаками отравления, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«
"Днем 28 ноября 2024 года в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались", — уточнили в ведомстве.
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Как уточнили в Минздраве региона, в стационар доставили 18 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Позднее их эвакуировали в Барнаул.
Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что речь идет о центре "Рубикон", который занимался реабилитацией бывших осужденных. Учреждение находится в селе Калистратиха в Калманском районе. По словам собеседника агентства, директора центра также госпитализировали с признаками отравления.
В самом учреждении развернули медицинский пост. Ситуация находится на контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. При помощи криминалистической техники изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Сотрудники ведомства допрашивают работников учреждения и его постояльцев. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и химические.
«
"По указанию руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и поставлено на контроль", — подчеркнули в СК.
В свою очередь, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить исполнение частным социальным центром федерального законодательства.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияКалманский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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