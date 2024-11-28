В Алтайском крае из-за отравления умерли три человека
В Алтайском крае три человека умерли в частном соццентре из-за отравления
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления три человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления три человека
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БАРНАУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Три человека умерли в частном социальном центре в Алтайском крае, еще нескольких госпитализировали с признаками отравления, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
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"Днем 28 ноября 2024 года в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались", — уточнили в ведомстве.
Как уточнили в Минздраве региона, в стационар доставили 18 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Позднее их эвакуировали в Барнаул.
Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что речь идет о центре "Рубикон", который занимался реабилитацией бывших осужденных. Учреждение находится в селе Калистратиха в Калманском районе. По словам собеседника агентства, директора центра также госпитализировали с признаками отравления.
В самом учреждении развернули медицинский пост. Ситуация находится на контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. При помощи криминалистической техники изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Сотрудники ведомства допрашивают работников учреждения и его постояльцев. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и химические.
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"По указанию руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и поставлено на контроль", — подчеркнули в СК.
В свою очередь, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить исполнение частным социальным центром федерального законодательства.