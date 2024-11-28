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На Западе забили тревогу из-за одной особенности "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
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06:06 28.11.2024 (обновлено: 14:27 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/osobennost-1986132648.html
На Западе забили тревогу из-за одной особенности "Орешника"
На Западе забили тревогу из-за одной особенности "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
На Западе забили тревогу из-за одной особенности "Орешника"
Новая российская ракета "Орешник" стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе, пишет журнал The New York Times. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:06
2024-11-28T14:27
украина
европа
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
ракета "орешник"
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Новая российская ракета "Орешник" стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе, пишет журнал The New York Times.&quot;Несмотря на то что дальность полета у новой российской ракеты меньше, чем у межконтинентальной баллистической ракеты, она стала самым дальнобойным оружием, которое когда-либо применялось в Европе&quot;, — говорится в материале со ссылкой на аналитика Ника Брауна.Как отмечает автор статьи, несмотря на то что "Орешник — это не межконтинентальная ракета, ее технические характеристики все равно позволят ей эффективно достигать "большей части Европы".Сообщается, что из-за специфики баллистической траектории полета и наличия суббоеприпасов, "Орешник" становится практически недостижимой целью для средств ПВО, которыми располагает Украина."Баллистические ракеты выводятся в атмосферу ракетами, а затем спускаются на высокой скорости из-за силы тяжести. Это может сделать их перехват очень сложным для систем ПВО и практически невозможным, если будут выпущены суббоеприпасы", — отмечается в статье.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html
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украина, европа, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, ракета "орешник"
Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник"
На Западе забили тревогу из-за одной особенности "Орешника"

NYT: "Орешник" стал самым дальнобойным оружием, которое применялось в Европе

Кадр из видео удара ракетой "Орешник"
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кадр из видео удара ракетой "Орешник". Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Новая российская ракета "Орешник" стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе, пишет журнал The New York Times.
«

"Несмотря на то что дальность полета у новой российской ракеты меньше, чем у межконтинентальной баллистической ракеты, она стала самым дальнобойным оружием, которое когда-либо применялось в Европе", — говорится в материале со ссылкой на аналитика Ника Брауна.

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Как отмечает автор статьи, несмотря на то что "Орешник — это не межконтинентальная ракета, ее технические характеристики все равно позволят ей эффективно достигать "большей части Европы".
Сообщается, что из-за специфики баллистической траектории полета и наличия суббоеприпасов, "Орешник" становится практически недостижимой целью для средств ПВО, которыми располагает Украина.
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"Баллистические ракеты выводятся в атмосферу ракетами, а затем спускаются на высокой скорости из-за силы тяжести. Это может сделать их перехват очень сложным для систем ПВО и практически невозможным, если будут выпущены суббоеприпасы", — отмечается в статье.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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