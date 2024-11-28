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На Западе забили тревогу из-за одной особенности "Орешника"

На Западе забили тревогу из-за одной особенности "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024

На Западе забили тревогу из-за одной особенности "Орешника"

Новая российская ракета "Орешник" стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе, пишет журнал The New York Times. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:06

2024-11-28T06:06

2024-11-28T14:27

украина

европа

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

ракета "орешник"

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Новая российская ракета "Орешник" стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе, пишет журнал The New York Times."Несмотря на то что дальность полета у новой российской ракеты меньше, чем у межконтинентальной баллистической ракеты, она стала самым дальнобойным оружием, которое когда-либо применялось в Европе", — говорится в материале со ссылкой на аналитика Ника Брауна.Как отмечает автор статьи, несмотря на то что "Орешник — это не межконтинентальная ракета, ее технические характеристики все равно позволят ей эффективно достигать "большей части Европы".Сообщается, что из-за специфики баллистической траектории полета и наличия суббоеприпасов, "Орешник" становится практически недостижимой целью для средств ПВО, которыми располагает Украина."Баллистические ракеты выводятся в атмосферу ракетами, а затем спускаются на высокой скорости из-за силы тяжести. Это может сделать их перехват очень сложным для систем ПВО и практически невозможным, если будут выпущены суббоеприпасы", — отмечается в статье.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html

https://ria.ru/20241128/porazhenie-1986130811.html

https://ria.ru/20241128/shok-1986123290.html

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украина, европа, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, ракета "орешник"