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Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 29.11.2024
Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
Получение Киевом ядерного оружия будет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения, заявил журналистам президент РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-28T17:08
2024-11-28T17:08
2024-11-29T00:30
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Получение Киевом ядерного оружия будет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Если официально кто-то будет что-то передавать, то тогда это значит будет нарушение всех взятых на себя обязательств в области нераспространения средств массового поражения. Ну а самой Украине мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым шагом, что там происходит", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о слухах, что чиновники в США и в Европе предлагают вернуть ядерное оружие Киеву. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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В мире, Киев, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
Путин: Россия не допустит передачи Киеву ядерного оружия
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Получение Киевом ядерного оружия будет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"Если официально кто-то будет что-то передавать, то тогда это значит будет нарушение всех взятых на себя обязательств в области нераспространения средств массового поражения. Ну а самой Украине мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым шагом, что там происходит", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о слухах, что чиновники в США и в Европе предлагают вернуть ядерное оружие Киеву.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.