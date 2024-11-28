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Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия

Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 29.11.2024

Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия

Получение Киевом ядерного оружия будет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения, заявил журналистам президент РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-28T17:08

2024-11-28T17:08

2024-11-29T00:30

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Получение Киевом ядерного оружия будет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Если официально кто-то будет что-то передавать, то тогда это значит будет нарушение всех взятых на себя обязательств в области нераспространения средств массового поражения. Ну а самой Украине мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым шагом, что там происходит", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о слухах, что чиновники в США и в Европе предлагают вернуть ядерное оружие Киеву. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В четверг президент России вместе с другими лидерами принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20241122/ssha-1985154206.html

киев

россия

казахстан

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в мире, киев, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб