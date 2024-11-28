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В США забили тревогу из-за "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 28.11.2024 (обновлено: 15:29 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986228343.html
В США забили тревогу из-за "Орешника"
В США забили тревогу из-за "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
В США забили тревогу из-за "Орешника"
"Орешник" полностью меняет расстановку сил в мире, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:42
2024-11-28T15:29
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
ракета "орешник"
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Орешник" полностью меняет расстановку сил в мире, пишет Strategic Culture."Орешник — кинетическая система оружия — сертифицированный игрок, меняющий правила игры, когда дело касается военных технологий и ведения войны, причем не одним, а несколькими способами. Простая физика говорит нам, что при сочетании достаточной кинетической силы и массы гарантируется полное опустошение, сравнимое с ядерным оружием малой и средней мощности. С дополнительным преимуществом отсутствия радиации", — восхищается автор статьи.По его мнению, ни США, ни НАТО, ни "весь коллективный Запад с промытыми мозгами" не осознают, что представляет собой "Орешник", раз продолжают эскалацию конфликта и игнорируют предупреждения Москвы. Он также предполагает, что Китай тоже находится под защитой "Орешника" из-за своих близких отношений с Россией."Русские очень дипломатичны, не подчеркивая, что если "Орешник" будет запущен с российского Дальнего Востока, то он сможет легко достичь большинства широт по всей территории США", — отмечает автор.Он называет "Орешник" системой, способной показать "разрушительную силу тактического ядерного оружия", но при этом имеющую точность "пули первоклассного снайпера". Автор также подчеркивает, что до получения предупреждения от России перед первым запуском никто в мире понятия не имел о существовании такой разработки.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Двадцать восьмого ноября во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным.
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html
https://ria.ru/20241128/bouz-1986191299.html
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россия, сша, украина, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Ракета "Орешник"
В США забили тревогу из-за "Орешника"

SC: "Орешник" меняет расстановку сил в мире

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Орешник" полностью меняет расстановку сил в мире, пишет Strategic Culture.
"Орешник — кинетическая система оружия — сертифицированный игрок, меняющий правила игры, когда дело касается военных технологий и ведения войны, причем не одним, а несколькими способами. Простая физика говорит нам, что при сочетании достаточной кинетической силы и массы гарантируется полное опустошение, сравнимое с ядерным оружием малой и средней мощности. С дополнительным преимуществом отсутствия радиации", — восхищается автор статьи.
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По его мнению, ни США, ни НАТО, ни "весь коллективный Запад с промытыми мозгами" не осознают, что представляет собой "Орешник", раз продолжают эскалацию конфликта и игнорируют предупреждения Москвы. Он также предполагает, что Китай тоже находится под защитой "Орешника" из-за своих близких отношений с Россией.
"Русские очень дипломатичны, не подчеркивая, что если "Орешник" будет запущен с российского Дальнего Востока, то он сможет легко достичь большинства широт по всей территории США", — отмечает автор.
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Он называет "Орешник" системой, способной показать "разрушительную силу тактического ядерного оружия", но при этом имеющую точность "пули первоклассного снайпера". Автор также подчеркивает, что до получения предупреждения от России перед первым запуском никто в мире понятия не имел о существовании такой разработки.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Двадцать восьмого ноября во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаРакета "Орешник"
 
 
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