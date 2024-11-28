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Лукашенко прокомментировал использование "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
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14:13 28.11.2024 (обновлено: 14:31 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986219122.html
Лукашенко прокомментировал использование "Орешника"
Лукашенко прокомментировал использование "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
Лукашенко прокомментировал использование "Орешника"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская новейшая ракетная система "Орешник" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:13
2024-11-28T14:31
александр лукашенко
россия
белоруссия
павел зарубин
владимир путин
днепропетровск
первый запуск ракеты "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская новейшая ракетная система "Орешник" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны."Так уже охладило", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, должна ли система "Орешник" охладить тех, кто поставил на грань третьей мировой войны."Это мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации. Уже нет единой линии, все пошло в разнобой. Это говорит о том, что немного растерялись. Но оружие хорошее", - сказал белорусский лидер.Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241128/protivorakety-1986021127.html
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александр лукашенко, россия, белоруссия, павел зарубин, владимир путин, днепропетровск, первый запуск ракеты "орешник"
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Павел Зарубин, Владимир Путин, Днепропетровск, Первый запуск ракеты "Орешник"
Лукашенко прокомментировал использование "Орешника"

Лукашенко заявил, что "Орешник" охладил тех, кто поставил мир на грань войны

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская новейшая ракетная система "Орешник" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.
"Так уже охладило", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, должна ли система "Орешник" охладить тех, кто поставил на грань третьей мировой войны.
"Это мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации. Уже нет единой линии, все пошло в разнобой. Это говорит о том, что немного растерялись. Но оружие хорошее", - сказал белорусский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияПавел ЗарубинВладимир ПутинДнепропетровскПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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