https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986207140.html

"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин

"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин

Система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:30

2024-11-28T13:30

2024-11-28T13:44

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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одкб

владимир путин

россия

безопасность

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ в узком составе."Ракета поражает даже высокозащищенный и расположенные на большой глубине объекты", - сказал он.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

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2024

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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", одкб, владимир путин, россия, безопасность