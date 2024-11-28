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"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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Новое оружие России
 
13:30 28.11.2024 (обновлено: 13:44 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986207140.html
"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин
"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин
Система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:30
2024-11-28T13:44
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
новое оружие россии
одкб
владимир путин
россия
безопасность
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ в узком составе."Ракета поражает даже высокозащищенный и расположенные на большой глубине объекты", - сказал он.
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Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Новое оружие России, ОДКБ, Владимир Путин, Россия, Безопасность
"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин

Путин: "Орешник" поражает даже расположенные на большой глубине объекты

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ в узком составе.
"Ракета поражает даже высокозащищенный и расположенные на большой глубине объекты", - сказал он.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
22 ноября, 09:54
 
Новое оружие РоссииРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"ОДКБВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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