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"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин
"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин
Система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:30
2024-11-28T13:30
2024-11-28T13:44
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ в узком составе."Ракета поражает даже высокозащищенный и расположенные на большой глубине объекты", - сказал он.
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", одкб, владимир путин, россия, безопасность
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Новое оружие России, ОДКБ, Владимир Путин, Россия, Безопасность
"Орешник" поражает даже высокозащищенные объекты, заявил Путин
Путин: "Орешник" поражает даже расположенные на большой глубине объекты