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Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным

Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным - РИА Новости, 28.11.2024

Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным

Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане сообщил некоторые характеристики новой ракеты "Орешник", сравнил ее с ядерным оружием и рассказал, как Россия планирует... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:21

2024-11-28T13:21

2024-11-28T18:44

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане сообщил некоторые характеристики новой ракеты "Орешник", сравнил ее с ядерным оружием и рассказал, как Россия планирует использовать это новейшее вооружение. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости.Характеристики "Орешника""Новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях — именно вынуждены, — как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро".О потенциальных целях на Украине:"Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации".О киевском режиме"Что касается производства <...> ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО, вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30 процентов".

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Путин рассказал, как работает "Орешник" Путин рассказал, как работает "Орешник" 2024-11-28T13:21 true PT1M43S

Путин на саммите ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях Владимир Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях 2024-11-28T13:21 true PT13M35S

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