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Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным - РИА Новости, 28.11.2024
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13:21 28.11.2024 (обновлено: 18:44 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986204494.html
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным - РИА Новости, 28.11.2024
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане сообщил некоторые характеристики новой ракеты "Орешник", сравнил ее с ядерным оружием и рассказал, как Россия планирует... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:21
2024-11-28T18:44
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане сообщил некоторые характеристики новой ракеты "Орешник", сравнил ее с ядерным оружием и рассказал, как Россия планирует использовать это новейшее вооружение. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости.Характеристики "Орешника"&quot;Новейшая гиперзвуковая ударная система &quot;Орешник&quot; в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях — именно вынуждены, — как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов &quot;Орешника&quot; в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро&quot;.О потенциальных целях на Украине:&quot;Серийное производство &quot;Орешника&quot; началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации&quot;.О киевском режиме&quot;Что касается производства &lt;...&gt; ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО, вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30 процентов&quot;.
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Путин рассказал, как работает "Орешник"
Путин рассказал, как работает "Орешник"
2024-11-28T13:21
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PT1M43S
Путин на саммите ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях
Владимир Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях
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владимир путин, россия, астана, украина, одкб, в мире, видео
Владимир Путин, Россия, Астана, Украина, ОДКБ, В мире
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане сообщил некоторые характеристики новой ракеты "Орешник", сравнил ее с ядерным оружием и рассказал, как Россия планирует использовать это новейшее вооружение. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости.
2024-11-28T13:21
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Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным

Путин рассказал о температуре поражающих элементов при использовании "Орешника"

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане сообщил некоторые характеристики новой ракеты "Орешник", сравнил ее с ядерным оружием и рассказал, как Россия планирует использовать это новейшее вооружение. Главное из выступления президента — в материале РИА Новости.

Характеристики "Орешника"

  • В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.
  • Температура поражающих элементов ракеты достигает четырех тысяч градусов.
  • Ракета "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.
  • Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль.
  • Оружием массового поражения "Орешник" не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда.
«

"Новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях — именно вынуждены, — как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро".

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
Владимир Путин

О потенциальных целях на Украине:

  • Сейчас подбираются цели для ударов по Украине.
  • Этими целями могут быть центры принятия решений в Киеве.
«

"Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации".

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
Владимир Путин

О киевском режиме

  • Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт.
  • России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить.
  • Главарь киевского режима, помимо ракет, клянчит у своих хозяев и другую военную технику.
  • Главари киевского режима утратили легитимность, не пойдя на выборы, они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам.
  • Те, кто исполняет приказы узурпаторов власти на Украине, становятся соучастниками их преступлений.
«

"Что касается производства <...> ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО, вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30 процентов".

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
Владимир Путин
 
Владимир ПутинРоссияАстанаУкраинаОДКБВ мире
 
 
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