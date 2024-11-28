Путин рассказал о температуре поражающих элементов при использовании "Орешника"
Характеристики "Орешника"
- В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.
- Температура поражающих элементов ракеты достигает четырех тысяч градусов.
- Ракета "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.
- Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль.
- Оружием массового поражения "Орешник" не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда.
"Новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях — именно вынуждены, — как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро".
О потенциальных целях на Украине:
- Сейчас подбираются цели для ударов по Украине.
- Этими целями могут быть центры принятия решений в Киеве.
"Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации".
О киевском режиме
- Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт.
- России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить.
- Главарь киевского режима, помимо ракет, клянчит у своих хозяев и другую военную технику.
- Главари киевского режима утратили легитимность, не пойдя на выборы, они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам.
- Те, кто исполняет приказы узурпаторов власти на Украине, становятся соучастниками их преступлений.
"Что касается производства <...> ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО, вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30 процентов".