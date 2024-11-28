https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html

"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"

"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024

"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"

Все, что находится в эпицентре взрыва после детонации "Орешника", разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль, рассказал коллегам по ОДКБ президент РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:21

2024-11-28T13:21

2024-11-28T18:41

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

новое оружие россии

россия

владимир путин

одкб

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986214179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_811cb5d81475e1072ac06ed6f6382272.jpg

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Все, что находится в эпицентре взрыва после детонации "Орешника", разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль, рассказал коллегам по ОДКБ президент России Владимир Путин.Глава российского государства на прошлой неделе объявил об успешном испытании новейшей российской системы. Сегодня по просьбам коллег он раскрыл детали."Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль", — сказал Путин на заседании ОДКБ в узком составе.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин рассказал, как работает "Орешник" Путин рассказал, как работает "Орешник" 2024-11-28T13:21 true PT1M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", россия, владимир путин, одкб, безопасность