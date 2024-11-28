https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html
"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"
"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"
Все, что находится в эпицентре взрыва после детонации "Орешника", разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль, рассказал коллегам по ОДКБ президент РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:21
2024-11-28T13:21
2024-11-28T18:41
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
новое оружие россии
россия
владимир путин
одкб
безопасность
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Все, что находится в эпицентре взрыва после детонации "Орешника", разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль, рассказал коллегам по ОДКБ президент России Владимир Путин.Глава российского государства на прошлой неделе объявил об успешном испытании новейшей российской системы. Сегодня по просьбам коллег он раскрыл детали."Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль", — сказал Путин на заседании ОДКБ в узком составе.
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Путин рассказал, как работает "Орешник"
Путин рассказал, как работает "Орешник"
2024-11-28T13:21
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", россия, владимир путин, одкб, безопасность
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Новое оружие России, Россия, Владимир Путин, ОДКБ, Безопасность
"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"
Путин: все, что находится в эпицентре "Орешника", превращается в пыль