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"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
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Новое оружие России
 
13:21 28.11.2024 (обновлено: 18:41 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html
"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"
"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"
Все, что находится в эпицентре взрыва после детонации "Орешника", разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль, рассказал коллегам по ОДКБ президент РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:21
2024-11-28T18:41
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
новое оружие россии
россия
владимир путин
одкб
безопасность
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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Все, что находится в эпицентре взрыва после детонации "Орешника", разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль, рассказал коллегам по ОДКБ президент России Владимир Путин.Глава российского государства на прошлой неделе объявил об успешном испытании новейшей российской системы. Сегодня по просьбам коллег он раскрыл детали."Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль", — сказал Путин на заседании ОДКБ в узком составе.
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Путин рассказал, как работает "Орешник"
Путин рассказал, как работает "Орешник"
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", россия, владимир путин, одкб, безопасность
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Новое оружие России, Россия, Владимир Путин, ОДКБ, Безопасность
"Превращается в пыль". Путин рассказал о специфике работы "Орешника"

Путин: все, что находится в эпицентре "Орешника", превращается в пыль

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АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Все, что находится в эпицентре взрыва после детонации "Орешника", разделяется на элементарные частицы, превращается в пыль, рассказал коллегам по ОДКБ президент России Владимир Путин.
Глава российского государства на прошлой неделе объявил об успешном испытании новейшей российской системы. Сегодня по просьбам коллег он раскрыл детали.
"Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль", — сказал Путин на заседании ОДКБ в узком составе.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
22 ноября, 09:54
 
Новое оружие РоссииРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"РоссияВладимир ПутинОДКББезопасность
 
 
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