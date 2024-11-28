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Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"
Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник" - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"
Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:20
2024-11-28T13:20
2024-11-28T13:39
специальная военная операция на украине
первый запуск ракеты "орешник"
владимир путин
безопасность
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", сообщил президент России Владимир Путин.“В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода”, - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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первый запуск ракеты "орешник", владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Первый запуск ракеты "Орешник", Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"
Путин заявил, что у РФ есть несколько готовых к применению систем "Орешник"