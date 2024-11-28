https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203771.html

Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"

Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник" - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"

Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:20

2024-11-28T13:20

2024-11-28T13:39

специальная военная операция на украине

первый запуск ракеты "орешник"

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972136908_172:49:3073:1681_1920x0_80_0_0_68aca4e07ffbb975cec03030aa9f70d1.jpg

АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", сообщил президент России Владимир Путин.“В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода”, - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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первый запуск ракеты "орешник", владимир путин, безопасность