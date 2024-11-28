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Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник" - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 28.11.2024 (обновлено: 13:39 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203771.html
Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"
Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник" - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"
Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:20
2024-11-28T13:39
специальная военная операция на украине
первый запуск ракеты "орешник"
владимир путин
безопасность
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", сообщил президент России Владимир Путин.“В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода”, - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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первый запуск ракеты "орешник", владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Первый запуск ракеты "Орешник", Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о готовых к применению системах "Орешник"

Путин заявил, что у РФ есть несколько готовых к применению систем "Орешник"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник", сообщил президент России Владимир Путин.
“В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода”, - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПервый запуск ракеты "Орешник"Владимир ПутинБезопасность
 
 
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