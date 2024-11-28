https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986201020.html

Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным

Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным - РИА Новости, 28.11.2024

Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным

В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:15

2024-11-28T13:15

2024-11-28T13:25

владимир путин

россия

одкб

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия, сообщил президент России Владимир Путин."По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986204494.html

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владимир путин, россия, одкб