https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986201020.html
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным - РИА Новости, 28.11.2024
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:15
2024-11-28T13:15
2024-11-28T13:25
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия, сообщил президент России Владимир Путин."По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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владимир путин, россия, одкб
Владимир Путин, Россия, ОДКБ
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
Путин заявил, что мощь массированного удра "Орешником" сопоставима с ЯО