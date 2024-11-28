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Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным - РИА Новости, 28.11.2024
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13:15 28.11.2024 (обновлено: 13:25 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986201020.html
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным - РИА Новости, 28.11.2024
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:15
2024-11-28T13:25
владимир путин
россия
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия, сообщил президент России Владимир Путин."По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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владимир путин, россия, одкб
Владимир Путин, Россия, ОДКБ
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным

Путин заявил, что мощь массированного удра "Орешником" сопоставима с ЯО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия, сообщил президент России Владимир Путин.
"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Путин рассказал, как работает Орешник - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин сравнил массированный удар "Орешником" с ядерным
Вчера, 13:21
 
Владимир ПутинРоссияОДКБ
 
 
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