https://ria.ru/20241128/odkb-1986248591.html

В Кремле рассказали о военном сотрудничестве ОДКБ

В Кремле рассказали о военном сотрудничестве ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024

В Кремле рассказали о военном сотрудничестве ОДКБ

Военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:49

2024-11-28T15:49

2024-11-28T15:53

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер. Соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля. "Подчеркивая, что военное сотрудничество в рамках Организации не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер, высоко оцениваем эффективность ежегодно проводимых на территориях стран ОДКБ плановых совместных учений войск (коллективных сил) Организации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240606/nato-1950900121.html

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