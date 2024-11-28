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В Кремле рассказали о военном сотрудничестве ОДКБ
В Кремле рассказали о военном сотрудничестве ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
В Кремле рассказали о военном сотрудничестве ОДКБ
Военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:49
2024-11-28T15:49
2024-11-28T15:53
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер. Соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля. "Подчеркивая, что военное сотрудничество в рамках Организации не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер, высоко оцениваем эффективность ежегодно проводимых на территориях стран ОДКБ плановых совместных учений войск (коллективных сил) Организации", - говорится в документе.
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одкб, в мире
В Кремле рассказали о военном сотрудничестве ОДКБ
Военное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против третьих стран