https://ria.ru/20241128/odkb-1986245229.html

Страны ОДКБ выступили за формирование справедливого мира

Страны ОДКБ выступили за формирование справедливого мира - РИА Новости, 28.11.2024

Страны ОДКБ выступили за формирование справедливого мира

Страны ОДКБ выступают за формирование более справедливого мироустройства, баланс сил и интересов всех стран, соответствующая декларация Совета коллективной... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:40

2024-11-28T15:40

2024-11-28T15:40

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ выступают за формирование более справедливого мироустройства, баланс сил и интересов всех стран, соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля. "Подчеркиваем необходимость соблюдения всеми странами мира принципа суверенного равенства, независимо от уровня политического и экономического развития государств, стимулирования формирования более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций и культур, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, недопущения наращивания конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240719/mid-1960813635.html

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