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Страны ОДКБ выступили за формирование справедливого мира
Страны ОДКБ выступили за формирование справедливого мира - РИА Новости, 28.11.2024
Страны ОДКБ выступили за формирование справедливого мира
Страны ОДКБ выступают за формирование более справедливого мироустройства, баланс сил и интересов всех стран, соответствующая декларация Совета коллективной... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:40
2024-11-28T15:40
2024-11-28T15:40
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ выступают за формирование более справедливого мироустройства, баланс сил и интересов всех стран, соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля. "Подчеркиваем необходимость соблюдения всеми странами мира принципа суверенного равенства, независимо от уровня политического и экономического развития государств, стимулирования формирования более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций и культур, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, недопущения наращивания конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240719/mid-1960813635.html
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одкб, в мире
Страны ОДКБ выступили за формирование справедливого мира
Страны ОДКБ выступают за формирование более справедливого мироустройства