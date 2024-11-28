https://ria.ru/20241128/odkb-1986243393.html

Страны ОДКБ призвали к прекращению огня в секторе Газа

Страны ОДКБ призвали к прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 28.11.2024

Страны ОДКБ призвали к прекращению огня в секторе Газа

Страны ОДКБ призвали к прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом. Соответствующая Декларация Совета коллективной безопасности... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:30

2024-11-28T15:30

2024-11-28T15:30

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ призвали к прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом. Соответствующая Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля. "Глубоко озабочены эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, который привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди мирного населения в секторе Газа и в Ливане. Призываем к устойчивому прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации", - говорится в декларации. Лидеры стран ОДКБ подчеркнули необходимость создания условий для политико-дипломатического урегулирования и активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона.

https://ria.ru/20241128/odkb-1986242626.html

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в мире, ливан, одкб