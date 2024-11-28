Страны ОДКБ призвали к прекращению огня в секторе Газа
Страны ОДКБ призвали к прекращению боевых действий в секторе Газа и регионе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ призвали к прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом. Соответствующая Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля.
"Глубоко озабочены эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, который привел к разрушительному гуманитарному кризису и значительным жертвам среди мирного населения в секторе Газа и в Ливане. Призываем к устойчивому прекращению боевых действий на территории сектора Газа и в регионе в целом, обеспечению бесперебойной и безопасной доставки гуманитарной помощи, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации", - говорится в декларации.
Лидеры стран ОДКБ подчеркнули необходимость создания условий для политико-дипломатического урегулирования и активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона.