В ОДКБ осудили разрушение мемориалов в честь борцов с нацизмом
ОДКБ: разрушение мемориалов в честь борцов с нацизмом не имеет оправданий
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ убеждены, что вандализм в отношении воинских мемориалов в честь борцов с нацизмом не имеет оправданий, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь борцов с нацизмом. Подчеркиваем необходимость сохранения и надлежащего ухода за воинскими мемориалами и захоронениями независимо от их местонахождения. Вандализм в отношении таких объектов, а также оскорбление памяти воинов-освободителей не имеют оправданий и должны сопровождаться привлечением к ответственности", - говорится в заявлении.