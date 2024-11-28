https://ria.ru/20241128/odkb-1986242626.html

В ОДКБ осудили разрушение мемориалов в честь борцов с нацизмом

В ОДКБ осудили разрушение мемориалов в честь борцов с нацизмом - РИА Новости, 28.11.2024

В ОДКБ осудили разрушение мемориалов в честь борцов с нацизмом

Лидеры стран ОДКБ убеждены, что вандализм в отношении воинских мемориалов в честь борцов с нацизмом не имеет оправданий, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:26

2024-11-28T15:26

2024-11-28T15:27

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ убеждены, что вандализм в отношении воинских мемориалов в честь борцов с нацизмом не имеет оправданий, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте Кремля. "Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь борцов с нацизмом. Подчеркиваем необходимость сохранения и надлежащего ухода за воинскими мемориалами и захоронениями независимо от их местонахождения. Вандализм в отношении таких объектов, а также оскорбление памяти воинов-освободителей не имеют оправданий и должны сопровождаться привлечением к ответственности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241128/odkb-1986241294.html

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