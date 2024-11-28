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Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации - РИА Новости, 28.11.2024
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15:25 28.11.2024 (обновлено: 15:27 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/odkb-1986242338.html
Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации
Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации - РИА Новости, 28.11.2024
Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации
Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации, соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:25
2024-11-28T15:27
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации, соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля. "Заявляем о своем твердом намерении совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств – членов", - говорится в документе.
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ОДКБ
Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации

Страны ОДКБ заявили о намерении совершенствовать деятельность организации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации, соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля.
«
"Заявляем о своем твердом намерении совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств – членов", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Договор о коллективной безопасности ОДКБ
20 апреля, 00:26
 
ОДКБ
 
 
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