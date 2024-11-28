Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации
Страны ОДКБ заявили о намерении совершенствовать деятельность организации
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации, соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля.
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"Заявляем о своем твердом намерении совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств – членов", - говорится в документе.
Договор о коллективной безопасности ОДКБ
20 апреля, 00:26