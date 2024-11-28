https://ria.ru/20241128/odkb-1986242338.html

Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации

Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации - РИА Новости, 28.11.2024

Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации

Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации, соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:25

2024-11-28T15:25

2024-11-28T15:27

одкб

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены совершенствовать деятельность организации, соответствующая декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля. "Заявляем о своем твердом намерении совершенствовать деятельность Организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств – членов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240420/odkb-1940755964.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одкб