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ОДКБ продолжает рассматривать Армению как союзника, заявили в организации - РИА Новости, 28.11.2024
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15:24 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/odkb-1986241901.html
ОДКБ продолжает рассматривать Армению как союзника, заявили в организации
ОДКБ продолжает рассматривать Армению как союзника, заявили в организации - РИА Новости, 28.11.2024
ОДКБ продолжает рассматривать Армению как союзника, заявили в организации
Организация договора о коллективной безопасности продолжает рассматривать Армению как союзника, несмотря на неучастие Еревана в мероприятиях объединения, заявил РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:24
2024-11-28T15:24
армения
ереван
астана
имангали тасмагамбетов
одкб
в мире
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности продолжает рассматривать Армению как союзника, несмотря на неучастие Еревана в мероприятиях объединения, заявил в четверг в Астане генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов. "Ну, как известно, республика Армения поставила на паузу работу в организации, и это отражает сложившуюся на данный момент позицию политического руководства республики Армении в отношении ОДКБ, но должен сразу отметить, что это решение независимого суверенного государства, повлиять на которое не может ни одно государство или какая-нибудь организация. Но тем не менее мы считаем, что Армения была, есть и остаётся нашим союзником. Мы надеемся, что Армения в обозримой перспективе вернётся к полноценному участию в организации договора коллективной безопасности. Конечно, позиция Армении тоже обсуждалась на заседании Совета коллективной безопасности", - сказал Тасмгамбетов после заседания Совета коллективной безопасности с участием глав государств. Он добавил, что главы государств ОДКБ подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и возможные варианты её развития. А также геополитическую трансформацию и те изменения, которые происходят в современной системе международной безопасности непосредственно влияют на процессы в зоне ответственности ОДКБ. Генсек организации отметил, что обострение противоречий провоцирует появление новых точек напряжённости. Тасмагамбетов добавил, что особую тревогу государств-членов организации вызывают вызовы и угрозы, существенная часть которых имеет гибридный характер.
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армения, ереван, астана, имангали тасмагамбетов, одкб, в мире
Армения, Ереван, Астана, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, В мире
ОДКБ продолжает рассматривать Армению как союзника, заявили в организации

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: ОДКБ продолжает рассматривать Ереван как союзника

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности продолжает рассматривать Армению как союзника, несмотря на неучастие Еревана в мероприятиях объединения, заявил в четверг в Астане генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
"Ну, как известно, республика Армения поставила на паузу работу в организации, и это отражает сложившуюся на данный момент позицию политического руководства республики Армении в отношении ОДКБ, но должен сразу отметить, что это решение независимого суверенного государства, повлиять на которое не может ни одно государство или какая-нибудь организация. Но тем не менее мы считаем, что Армения была, есть и остаётся нашим союзником. Мы надеемся, что Армения в обозримой перспективе вернётся к полноценному участию в организации договора коллективной безопасности. Конечно, позиция Армении тоже обсуждалась на заседании Совета коллективной безопасности", - сказал Тасмгамбетов после заседания Совета коллективной безопасности с участием глав государств.
Он добавил, что главы государств ОДКБ подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации и возможные варианты её развития. А также геополитическую трансформацию и те изменения, которые происходят в современной системе международной безопасности непосредственно влияют на процессы в зоне ответственности ОДКБ. Генсек организации отметил, что обострение противоречий провоцирует появление новых точек напряжённости. Тасмагамбетов добавил, что особую тревогу государств-членов организации вызывают вызовы и угрозы, существенная часть которых имеет гибридный характер.
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АрменияЕреванАстанаИмангали ТасмагамбетовОДКБВ мире
 
 
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