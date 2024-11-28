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Юбилей Победы будет ознаменован торжеством мира, заявили лидеры ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
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15:21 28.11.2024 (обновлено: 15:23 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/odkb-1986241294.html
Юбилей Победы будет ознаменован торжеством мира, заявили лидеры ОДКБ
Юбилей Победы будет ознаменован торжеством мира, заявили лидеры ОДКБ - РИА Новости, 28.11.2024
Юбилей Победы будет ознаменован торжеством мира, заявили лидеры ОДКБ
Лидеры ОДКБ выразили уверенность, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне будет ознаменовано торжеством мира и согласия. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:21
2024-11-28T15:23
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры ОДКБ выразили уверенность, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне будет ознаменовано торжеством мира и согласия. Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Выражаем уверенность что грядущий юбилей Великой Победы будет ознаменован торжеством мира и согласия", - говорится в заявлении.
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одкб, в мире
ОДКБ, В мире
Юбилей Победы будет ознаменован торжеством мира, заявили лидеры ОДКБ

ОДКБ: 80-летие Победы будет ознаменовано торжеством мира и согласия

© Фото : Aqorda/TelegramЦеремония совместного фотографирования участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Aqorda/Telegram
Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры ОДКБ выразили уверенность, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне будет ознаменовано торжеством мира и согласия.
Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
"Выражаем уверенность что грядущий юбилей Великой Победы будет ознаменован торжеством мира и согласия", - говорится в заявлении.
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