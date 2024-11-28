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В ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.11.2024
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15:15 28.11.2024 (обновлено: 15:38 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/odkb-1986238466.html
В ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом
В ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.11.2024
В ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Страны ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:15
2024-11-28T15:38
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом.Соответствующая Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля."Подчеркиваем, что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты. Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом", - говорится в документе.
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одкб, россия, в мире, саммит одкб
ОДКБ, Россия, В мире, Саммит ОДКБ
В ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Страны ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом.
Соответствующая Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркиваем, что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты. Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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