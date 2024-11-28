https://ria.ru/20241128/odkb-1986238466.html

В ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом

В ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.11.2024

В ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Страны ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:15

2024-11-28T15:15

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ заявили о недопустимости двойных стандартов в борьбе с терроризмом.Соответствующая Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля."Подчеркиваем, что в борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты. Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом", - говорится в документе.

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