https://ria.ru/20241128/odkb-1986236428.html

В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа

В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа - РИА Новости, 28.11.2024

В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа

В ОДКБ призывают свято хранить память о мужестве многонационального советского народа, внесшего решающий вклад в разгром нацизма. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:10

2024-11-28T15:10

2024-11-28T15:10

одкб

в мире

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В ОДКБ призывают свято хранить память о мужестве многонационального советского народа, внесшего решающий вклад в разгром нацизма. Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Отмечаем, что тяжелейшая и кровопролитнейшая из войн в истории человечества завершилась победоносно благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов наших стран, внесших решающий вклад в разгром нацизма. Призываем свято хранить память о беспримерном мужестве многонационального советского народа", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html

ссср

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одкб, в мире, ссср, великая отечественная война (1941-1945)