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В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа - РИА Новости, 28.11.2024
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15:10 28.11.2024
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В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа
В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа - РИА Новости, 28.11.2024
В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа
В ОДКБ призывают свято хранить память о мужестве многонационального советского народа, внесшего решающий вклад в разгром нацизма. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:10
2024-11-28T15:10
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ссср
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В ОДКБ призывают свято хранить память о мужестве многонационального советского народа, внесшего решающий вклад в разгром нацизма. Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Отмечаем, что тяжелейшая и кровопролитнейшая из войн в истории человечества завершилась победоносно благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов наших стран, внесших решающий вклад в разгром нацизма. Призываем свято хранить память о беспримерном мужестве многонационального советского народа", - говорится в заявлении.
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одкб, в мире, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
ОДКБ, В мире, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа

В ОДКБ призвали помнить, что народы СССР внесли решающий вклад в разгром нацизма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В ОДКБ призывают свято хранить память о мужестве многонационального советского народа, внесшего решающий вклад в разгром нацизма.
Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
«
"Отмечаем, что тяжелейшая и кровопролитнейшая из войн в истории человечества завершилась победоносно благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов наших стран, внесших решающий вклад в разгром нацизма. Призываем свято хранить память о беспримерном мужестве многонационального советского народа", - говорится в заявлении.
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ОДКБВ миреСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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