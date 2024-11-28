В ОДКБ призвали хранить память о мужестве советского народа
В ОДКБ призвали помнить, что народы СССР внесли решающий вклад в разгром нацизма
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В ОДКБ призывают свято хранить память о мужестве многонационального советского народа, внесшего решающий вклад в разгром нацизма.
Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
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"Отмечаем, что тяжелейшая и кровопролитнейшая из войн в истории человечества завершилась победоносно благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов наших стран, внесших решающий вклад в разгром нацизма. Призываем свято хранить память о беспримерном мужестве многонационального советского народа", - говорится в заявлении.
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