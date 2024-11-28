https://ria.ru/20241128/odkb-1986234029.html

Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма

Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма - РИА Новости, 28.11.2024

Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма

Лидеры стран ОДКБ считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:02

2024-11-28T15:02

2024-11-28T15:02

в мире

одкб

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников. Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма. Отвергаем циничные попытки объявить представителей нацистских и сотрудничавших с ними организаций участниками национально-освободительных движений", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241008/sng-1977042032.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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