https://ria.ru/20241128/odkb-1986234029.html
Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма
Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма - РИА Новости, 28.11.2024
Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма
Лидеры стран ОДКБ считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:02
2024-11-28T15:02
2024-11-28T15:02
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников. Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма. Отвергаем циничные попытки объявить представителей нацистских и сотрудничавших с ними организаций участниками национально-освободительных движений", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб
Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма
Лидеры стран ОДКБ заявили о недопустимости героизации нацистского движения
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Лидеры стран ОДКБ считают
категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников.
Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
«
"Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма. Отвергаем циничные попытки объявить представителей нацистских и сотрудничавших с ними организаций участниками национально-освободительных движений", - говорится в заявлении.