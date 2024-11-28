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Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма - РИА Новости, 28.11.2024
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15:02 28.11.2024
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Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма
Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма - РИА Новости, 28.11.2024
Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма
Лидеры стран ОДКБ считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:02
2024-11-28T15:02
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников. Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма. Отвергаем циничные попытки объявить представителей нацистских и сотрудничавших с ними организаций участниками национально-освободительных движений", - говорится в заявлении.
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в мире, одкб
В мире, ОДКБ
Лидеры стран ОДКБ выступили против героизации нацизма

Лидеры стран ОДКБ заявили о недопустимости героизации нацистского движения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников.
Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
«
"Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма. Отвергаем циничные попытки объявить представителей нацистских и сотрудничавших с ними организаций участниками национально-освободительных движений", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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