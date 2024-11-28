https://ria.ru/20241128/odkb-1986232927.html

Страны ОДКБ осудили переписывание истории и итогов Второй мировой войны

Страны ОДКБ осудили переписывание истории и итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 28.11.2024

Страны ОДКБ осудили переписывание истории и итогов Второй мировой войны

Страны ОДКБ осуждают любые действия по переписыванию истории и итогов Второй мировой войны, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности Организации... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:55

2024-11-28T14:55

2024-11-28T14:55

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ осуждают любые действия по переписыванию истории и итогов Второй мировой войны, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте Кремля. "Категорически отвергаем и осуждаем любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны Антигитлеровской коалиции", - говорится в заявлении. В заявлении подчеркнуто, что подобные усилия деструктивны и кощунственны, оскорбляют память о погибших и переживших все ужасы войны.

https://ria.ru/20240603/volodin-1950093066.html

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