https://ria.ru/20241128/odkb-1986174809.html
Заседание ОДКБ с участием Путина в Казахстане. Трансляция
Заседание ОДКБ с участием Путина в Казахстане. Трансляция - РИА Новости, 28.11.2024
Заседание ОДКБ с участием Путина в Казахстане. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств ОДКБ в Казахстане. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:36
2024-11-28T11:36
2024-11-28T11:36
одкб
казахстан
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств ОДКБ в Казахстане.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986143484_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_c0ce62e4425dfea41e21e15a17e39f35.jpg
LIVE: Главы государств принимают участие в заседании ОДКБ в Казахстане
Главы государств принимают участие в заседании ОДКБ в Казахстане
2024-11-28T11:36
true
PT31M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, казахстан, владимир путин, россия, видео
ОДКБ, Казахстан, Владимир Путин, Россия
Заседание ОДКБ с участием Путина в Казахстане. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств ОДКБ в Казахстане.
2024-11-28T11:36
true
PT31M49S
Заседание ОДКБ с участием Путина в Казахстане. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании глав государств ОДКБ в Казахстане.