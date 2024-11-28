https://ria.ru/20241128/oblast-1986276830.html

Жестянников об ограничении алкоголя: заботимся о будущем Вологодчины

Жестянников об ограничении алкоголя: заботимся о будущем Вологодчины - РИА Новости, 28.11.2024

Жестянников об ограничении алкоголя: заботимся о будущем Вологодчины

Вводя запрет на ограничения продажи алкоголя, мы заботимся и будущем Вологодской области, сообщил председатель Законодательного Собрания Сергей Жестянников. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:02

2024-11-28T17:02

2024-11-28T17:03

вологодская область

россия

сергей жестянников

георгий филимонов

алкоголь

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Вводя запрет на ограничения продажи алкоголя, мы заботимся и будущем Вологодской области, сообщил председатель Законодательного Собрания Сергей Жестянников. Инициатива губернатора Вологодской области Георгия Филимонова была поддержана депутатами на 40-й сессии Законодательного Собрания. Принятию закона предшествовало широкое общественное обсуждение. Закон устанавливает, что с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазине с 12 до 14 часов. В субботу, воскресенье, а также в новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя может осуществляться с 8 до 23 часов. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Ограничения вводятся с 1 марта 2025 года. "Принимая закон, мы заботимся о будущем региона и страны. Другие субъекты за нами активно наблюдают, мы в числе первых решились на столь серьезные меры. Акцентирую внимание: речь не идет о запрете. Доводы, которые приводят оппоненты, касаемо продажи суррогата и очередей, несостоятельны в сегодняшней ситуации. Вокруг множество магазинов, в которых можно будет приобрести алкоголь, но в специально отведенные часы. Одновременно из многоквартирных домов убираем "наливайки", чтобы наши дети не фокусировали на них внимание. Однозначно, в перспективе сегодняшнее решение сбережет немало жизней вологжан", - заявил Жестянников, его слова приводит пресс-служба регионального парламента. С 1 марта 2025 года планируется ввести и ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в соответствии с федеральным законом. Торговля безалкогольными тонизирующими напитками будет запрещена в зданиях, строениях, помещениях, используемых в образовательной или медицинской деятельности, а также в сфере культуры, физкультуры и спорта. Продажа "энергетиков" также окажется под запретом в местах проведения культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних. "Сейчас уже на этапе развития подростку пытаются предложить энергетический напиток. В будущем это может перерасти во что-то покрепче, а далее войдет в привычку. Получается, мы заранее закладываем эту модель. Дети должны учиться и заниматься саморазвитием", - сказал председатель комитета ЗСО по экономической политике и собственности Михаил Ананьин. В продолжении последовательного курса на оздоровление общества, по инициативе Филимонова, разработан проект федерального закона, который будет внесен в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу РФ Законодательным Собранием области. Законопроектом предлагается предоставить регионам РФ право ограничить время, условия и места розничной продажи никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе полный запрет.

https://ria.ru/20241126/zhestyannikov-1985774021.html

https://ria.ru/20241120/filimonov-1984909267.html

https://ria.ru/20241118/vologodchina-1984402135.html

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Артем Смирнов

россия, сергей жестянников, георгий филимонов, алкоголь