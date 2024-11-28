https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986230369.html

Николаев: к 2029 году будет ликвидирована очередь на жилье для детей-сирот

Николаев: к 2029 году будет ликвидирована очередь на жилье для детей-сирот - РИА Новости, 28.11.2024

Николаев: к 2029 году будет ликвидирована очередь на жилье для детей-сирот

К 2029 году в Республике Чувашия будет полностью ликвидирована очередь на получение жилья среди детей-сирот, состоявших на учете на начало 2023 года, сообщил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:51

2024-11-28T14:51

2024-11-28T14:51

олег николаев (политик)

общество

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. К 2029 году в Республике Чувашия будет полностью ликвидирована очередь на получение жилья среди детей-сирот, состоявших на учете на начало 2023 года, сообщил глава региона Олег Николаев в интервью РИА Новости. Сокращение очередей коснется и такой категории, как многодетные семьи. "У нас несколько категорий граждан имеют право получить бесплатное жилье. Сейчас это семьи, в которых пять и более детей, а также дети-сироты и молодые семьи. За несколько лет мы полностью ликвидировали очередь сначала для семей, которые имели восемь детей. Это было в 2021 году. В 2022 году мы дали жилье тем, у кого было семь и более детей, в прошлом году – шесть и более. Сейчас идем планово, и по нашим расчетам в 2027 году мы полностью ликвидируем очередь для семей с пятью и более детьми", – рассказал Николаев. Также глава Республики сообщил, что в 2024 году многодетным семьям были увеличены до 30% компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Также они получили право на льготное посещение физкультурно-спортивных и культурных учреждений.

https://ria.ru/20241128/chuvashiya-1986228868.html

чувашская республика (чувашия)

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олег николаев (политик), общество, чувашская республика (чувашия)