https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986218067.html

Глава Чувашии Николаев: участие людей в проектах – значимый критерий

Глава Чувашии Николаев: участие людей в проектах – значимый критерий - РИА Новости, 28.11.2024

Глава Чувашии Николаев: участие людей в проектах – значимый критерий

Республика Чувашия – регион, который имеет не только развитую промышленность, но и мощный агросектор, а также хорошие возможности для развития туристической... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:09

2024-11-28T14:09

2024-11-28T14:09

чувашская республика (чувашия)

россия

чебоксары

олег николаев (политик)

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Республика Чувашия – регион, который имеет не только развитую промышленность, но и мощный агросектор, а также хорошие возможности для развития туристической отрасли. О том, как развивается республика, РИА Новости поговорили с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым– Олег Алексеевич, Вы регулярно проводите прием граждан по личным вопросам. С какими проблемами наиболее часто обращаются? Какие плюсы именно в этом формате общения с жителями региона?– Постоянный контакт с населением – очень важная составляющая работы любого региона. На это нас ориентирует президент РФ Владимир Путин.Кроме того, сегодня, благодаря соцсетям, мы находимся практически в ежедневном контакте с населением. Каждый день я получаю несколько сотен обращений, прежде всего в комментариях к тем постам, которые публикуются в моих официальных аккаунтах. Некоторые вопросы мы решаем по ходу их появления в комментариях.Кроме такого ежедневного формата общения с населением, мы проводим прямую линию.И есть еще личные приемы. Для многих именно этот формат имеет очень важное значение как возможность очного представления той или иной проблемы. Ну и, конечно же, это совершенно другая эмоциональная составляющая.– А к вам сложно записаться на прием?– Нет, нисколько. Есть специальное подразделение в администрации главы республики, которое работает с обращениями граждан. И, как правило, большинство из них решается по ходу, а те, которые требуют личного участия, рассматриваются на приеме.Я– очень доступный человек, по улице хожу ежедневно, бываю в магазинах, и очень часто люди подходят ко мне, чтобы пообщаться. И меня это радует. Если в 2020 году, когда я начинал работу, люди во время таких неформальных встреч, как правило, поднимали проблемы, то сейчас больше подходят со словами благодарности или желанием сфотографироваться.– Какие точки роста Вы видите в республике?– Как и любой регион, Чувашия имеет свои сильные стороны. Это производство – электротехника, машиностроение, химическая промышленность. Это якорные, локомотивные направления.Точки роста, на мой взгляд, находятся в тех нишах, которые на сегодняшний день требуют импортозамещения, обеспечения нашей технологической независимости. Еще в 2020 году мы организовали нашу работу с крупными промышленниками и бизнесом, составив с ними планы совместных действий. А со средним и малым бизнесом мы объединили усилия и составили товаропроводящие цепочки, которые нас должны вывести на некую конечную продукцию, которая либо уже востребована на рынке, либо скоро будет, и под эти направления начали создавать кластеры.С 2020 года мы создали девять кластеров и инвестиционных платформ. Это уже устоявшаяся форма поддержки производственников. Благодаря таким формам работы мы освоили выпуск отечественных вилочных погрузчиков, причем как на дизельной, так и на электрической тяге. Это было сделано усилиями предприятий машиностроительного кластера. Самое главное, что отдельные узлы и агрегаты, которые мы создавали на базе этого кластера, сегодня уже развиваются как отдельное бизнес-направление. То есть, потребности кластера развивают производство под запросы других производителей.Следующее направление – это, конечно же, малый и средний бизнес. Мы работали под девизом, что каждая бизнес-идея должна быть подхвачена, проанализирована и поддержана на разных этапах развития. Нами выстроена схема поддержки и сопровождения бизнеса. И благодаря этому у нас количество субъектов малого и среднего предпринимательства постоянно растет. За пять лет оно выросло почти в 2,5 раза – с 49,9 тысяч в 2020 году до 118,3 тысяч сегодня. Почти десятикратный прирост фиксируется у самозанятых – с 7,3 тысяч пять лет назад до 71,7 тысячи сейчас.Отдельное направление – сельское хозяйство. У нас в республике более 35% населения живет на сельской территории. И наша задача, развивая отрасль сельского хозяйства, не только получать налоги, но и обеспечивать качество жизни на селе. У нас за последние четыре года получило очень мощное развитие фермерское движение. Открыли в 2021 году школу фермеров. Обучили четыре выпуска. И за счет совместной работы сформировали целую плеяду фермеров, которые сегодня занимаются сыроделием, ягодоводством, выращиванием овощей в теплицах, аквакультурой, овцеводством. Сейчас еще запустили хмелеводство. С этого года мы ввели дисциплину агротуризм, в развитии которого видим большие перспективы.Чтобы зафиксировать эти достижения, мы работаем системно. Все, о чем я вам рассказывал, делается в рамках Комплексной программы социально-экономического развития - 2025. Мы уже по итогам прошлого года все индикаторы и целевые показатели выполнили, и в этом году разработали и скоро утвердим новую Комплексную программу социально-экономического развития, которая будет рассчитана на шесть лет.– В 2025 году помощь региона муниципалитетам увеличится на 1,5 миллиарда рублей. Какие проблемы решаются этой мерой помощи?– Не секрет, что чем ниже уровень власти, тем менее он финансово обеспечен для выполнения тех полномочий и задач, которые на него возложены. Поэтому, придя в республику в качестве главы региона, распорядился создать правительственную комиссию, которая постоянно анализирует достаточность тех денег, которые есть в распоряжении муниципалитетов для оперативного решения задач.В этом году мы выработали методику распределения финансовой помощи нашим муниципальным образованиям, в которой учитывается развитость, количество населения, его дисперсность – в городах живут люди или в селах, и ряд других факторов. И, исходя из этого, деньги распределяются далее. Полтора миллиарда рублей – может быть, не очень большая цифра, но вместе с ней общая сумма поддержки муниципалитетов в 2025 году превысит семь миллиардов рублей. Это более чем на 26% больше относительно 2024 года. В результате, межбюджетные трансферты в адрес местных бюджетов в 2025 году составят 35,3 миллиарда рублей, что на четыре миллиарда, или на 12,7% больше первоначального плана на 2024 год.При этом мы, конечно, выставляем твердые, понятные требования по развитию муниципалитетов. Мы на сегодняшний день понимаем, где и какие возможности имеются, какой муниципалитет, в каком направлении должен прилагать усилия для того, чтобы тот потенциал, который там еще не раскрыт, реализовать и вывести на другой уровень.Финансовую помощь правительство Чувашии реализовывает по принципу инвестиционного подхода. То есть мы вкладываем, но через некоторое время мы должны получать определенный эффект. В бизнесе – это прибыль. В данном случае наша задача – прежде всего повышение бюджетной обеспеченности того или иного муниципалитета, а это достигается как раз за счет развития экономики, создания рабочих мест, новых производств, более глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.Мы имеем в виду, конечно же, и качество жизни, а это касается обеспеченности людей современными образовательными учреждениями, строительства новых домов культуры, которые мы также возводим не только в рамках национального проекта "Культура", но и за счет своих региональных усилий, создания библиотек нового поколения, которые после преобразования автоматически станут местом притяжения всех возрастов.– Сельское хозяйство – одна из основ экономики региона. Какой урожай был собран? Каковы драйверы развития агропрома?– Мы уделяем очень большое внимание тому, чтобы наши аграрии были обеспечены технологически. Благодаря нашей совместной работе и государственной поддержке за последние четыре года у нас энергообеспеченность выросла со 111 лошадиных сил на единицу земли до 163. Если мы в 2020 году существенно отставали от среднероссийских показателей и от соседей по Приволжскому федеральному округу, то сегодня этот показатель вырос.Сейчас свои усилия концентрируем на более глубокой переработке и продвижении продукции. Мне кажется, драйвер сейчас там. Более глубокая переработка – это создание таких видов продукции, которые востребованы на рынке, в том числе имеют экспортный потенциал. По данным Чувашстата, индекс производства пищевых продуктов за январь-сентябрь составил 105,1% к соответствующему периоду 2023 года.Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создать так называемые агрегаторы, наподобие ТРЦ (торгово-распределительных центров). Раньше ТРЦ были просто более организованным рынком, где фермеры сдавали продукцию, покупатели приезжали, забирали. Агрегатор же собирает производителей под уже заключенные контракты сбыта. Мы помогаем такому агрегатору в оснащении не только складскими местами для хранения, но и соответствующим автотранспортом, чтобы доставлять собранную продукцию. Но при этом также агрегатор является заказчиком у фермеров на конкретные виды продукции. Таким образом, происходит что-то наподобие госзаказа.Мы планируем через агрегаторы обеспечить наших фермеров в случае необходимости необходимыми семенами, удобрениями, и уже три таких агрегатора мы создали. Два – по овощам и зелени, еще один – по мясной продукции. На очереди – картофель. Это те направления, которыми сильна Чувашская Республика. Важно через умелое продвижение продукции обеспечивать постоянство цены и прогнозируемость производимой деятельности. Сейчас мы находимся на таком этапе, когда научились выращивать, производить сырье. Теперь учимся продавать и продвигать продукцию. Вот, на мой взгляд, это главный драйвер.Примечательно, что даже в 2022 году, когда экспорт продукции по всем направлениям у нас упал на 25% и более, по агроэкспорту мы выросли на 11%. То есть доля аграрной продукции, отправляемой на экспорт, составляет более 87% по отношению к 2022 году. Притом, это продукция с высокой добавочной стоимостью, то есть переработанная и уже упакованная. Продукцию Чувашии покупает более чем 40 стран мира.На сегодняшний день в большей части сельскохозяйственных предприятий используется элитный племенной скот. В этом году у нас на очень высоком уровне прошел и получил хорошие отзывы первый аукцион племенных животных.Производительность труда в сельском хозяйстве за четыре года выросла в 2,7 раза.По урожаю в этом году мы, конечно же, чуть-чуть отстали от цифр прошлого и позапрошлого года. В 2022 году получили рекордную урожайность – 34,2 центнера с гектара. В прошлом году мы чуть-чуть не дотянули – 33,2 центнера с гектара. В этом году погодные условия были тяжелейшие, но даже так мы получили третий исторический результат – 28,3 центнера с гектара.В целом валовый сбор в первоначальном оприходованном весе составил 780,4 тысячи тонн зерновых, но при этом надо отдать должное, что как раз за счет технической и технологической оснащенности наши аграрии очень быстро научились ориентироваться. И в этом году больше было посеяно технических культур (подсолнечник, рапс, горчица, лен), которые дали очень хороший урожай – 63 тысячи тонн. Урожайность картофеля составил 335 тысяч тонн, овощей - 150 тысяч тонн) по кукурузе - 4,4 тысячи тонн. Эти показатели позволяют нам сегодня уверенно смотреть вперед.– Какие меры поддержки бойцов СВО и членов их семей работают в Республике?– Мы с первых дней СВО сразу же реализовали 26 мер поддержки. Нашей задачей было обеспечить комплексность, охват (по возможности) всех жизненных ситуаций и, самое главное, простоту предоставления этих мер.Если говорить о финансовой поддержке, то это, прежде всего, помощь детям. У нас школьники, являющиеся членами семей участников СВО, получают ежемесячную именную стипендию в размере двух тысяч рублей, двухразовое горячее питание, бесплатное посещают учреждения дополнительного образования и физкультурно-спортивных организаций, имеют право на льготное посещение учреждений культуры.Есть и нефинансовые меры поддержки. Это первоочередный прием в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, помощь в трудоустройстве, переобучение и так далее. Стараемся учесть все жизненные ситуации. К тому же, меры поддержки постоянно обновляются.Стоит назвать реабилитацию, которая касается не только участников СВО, но и членов их семей. В целях оперативного решения возникающих вопросов по социальной помощи членам семей мобилизованных на базе 23 центров соцобслуживания населения созданы координационные центры под руководством глав администраций муниципальных образований. Каждая семья участника СВО находится под патронажем. Для своевременного оказания адресной помощи формируются социальные паспорта на семьи участников СВО. В них фиксируется, на какие меры поддержки может рассчитывать семья, либо в какой помощи она нуждается.Например, сейчас у нас действуют клубы жен участников СВО. На их базе проходит очень много различных мероприятий: общение с психологами, тренинги, коллективные просмотры фильмов. В 2023 году у нас появился даже целый большой проект для матерей и жен военнослужащих, который мы назвали "Искусство ждать". Реализуем мы его совместно с деятелями культуры. Родилась эта идея в ходе общения женщин с участниками СВО, когда один из военнослужащих сказал: "Научите наших жен с нами правильно разговаривать, чтобы они не жаловались, не плакали". Сказано это было, может, и в шутку, но из этого родилось очень много интересных спектаклей, концертов, творческих мероприятий.Кроме того, я лично встречаюсь с матерями погибших военнослужащих ко Дню матери. Это обязательно.К сожалению, все больше и больше людей, которые возвращаются из зоны СВО с инвалидностью. В этом направлении у нас сейчас направлено больше всего усилий. Ветеранам СВО в зависимости от их потребностей оказывают помощь в получении необходимых лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, прохождении санаторно-курортного лечения. При необходимости организуется надомный уход и адаптация жилых помещений под их индивидуальные нужды.Не менее важной составляющей является профориентация и переподготовка ветеранов с дальнейшим трудоустройством. Региональное отделение Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" занимается адресным сопровождением семей военнослужащих во взаимодействии со специалистами организаций здравоохранения, образования и социальной защиты населения.– Как Вы оцениваете туристический потенциал Чувашии? Что привлекает туристов? Какой турпоток был в этом году?– Туризм, как и по всей России, в Чувашии активно развивается. Если в 2023 году количество туристов выросло почти на 33%, то за три квартала 2024 года нас посетило 757,2 тысячи туристов, что на 22% превышает показатель того же периода прошлого года.Гораздо больше туристов стало прибывать в Чувашию на круизных судах. По сравнению с 2020 годом их число выросло в 3,9 раза.Мы работаем над тем, чтобы создать автотуристический кластер, туристический информационный центр, где можно будет остановиться, отдохнуть, а также получить всю необходимую информацию, как доехать до той или иной достопримечательности или же к месту отдыха.Кроме того, мы активно работаем над развитием событийного туризма. В этом году у нас прошел второй ягодный фестиваль, ежегодно проводится фестиваль меда, готовимся к новому, четвертому фестивалю "Зеленое золото России". В его рамках – фестиваль пива, который длится неделю и собирает очень много гостей. Из года в год туда специально приезжают пообщаться и попробовать различные сорта пива, которые производятся в Российской Федерации.В Чувашии уникальная природа. Кроме Волги, у нас есть и леса, в которых осенью проходит Грибной фестиваль.Есть и спортивные мероприятия, которые также привлекают туристов. В прошлом году мы провели первые Всемирные игры по национальным видам единоборств. К нам приехало более двух тысяч спортсменов из 25 стран. Причем они могли соревноваться сразу в нескольких видах спорта и завоевать не одну медаль. Поэтому это было очень интересно, уникально. В следующем году мы планируем провести Вторые Всемирные игры. Эту работу мы ведем совместно с Российским союзом боевых искусств.Конечно же, мы развиваем инфраструктуру. На следующий год планируем начать строить сразу две причальных стенки в малых городах – Мариинский Посад и Козловка в рамках индивидуальной программы социально экономического развития Чувашской Республики. Это будет импульс для развития малых городов не только с точки зрения благоустройства, но и активизации предпринимательской деятельности.– Как продвигается ремонт дорог?– Чебоксары входят в число 105 агломераций, где ведутся работы по обновлению улично-дорожной сети в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В этом году мы достигли показателя 85% нормативного состояния городских дорог. В следующем году достигнем 50% нормативного состояния региональных дорог.Дальше будем активно работать по муниципалитетам, по дорогам которых большая работа делается и сейчас, но протяженность муниципальных дорог у нас существенно больше. Если федеральных дорог у нас – 412 километров, региональных – примерно 1,5 тысячи километров, а муниципальных – 10,5 тысячи километров.Хотелось бы обозначить еще и то, что у нас активно реализуется такой подход как инициативное бюджетирование. Это дополнение федеральных программ региональными. В рамках нашей комплексной программы часть работ мы делаем за счет федерального финансирования, понимаем, куда мы не "дотягиваемся" за счет федеральных проектов, и под них разрабатываем наши региональные программы. Таких у нас несколько – это и обустройство дворовых территорий, и замена водонапорных башен, и благоустройство тротуаров, и возведение межквартальных игровых площадок. В текущем году мы реализовываем 1485 инициативных проектов, на что направили 1,8 миллиарда рублей, чтобы закончить эти маленькие, в рамках одного сезона реализуемые проекты. Однако для отдельных населенных пунктов они очень важны.Принцип инициативного бюджетирования состоит в том, что само население инициирует, вносит какие-то средства, как правило, не менее 5% от стоимости проекта. Дальше участвует бизнес, муниципалитет и, соответственно, мы – в объеме от 60 до 80%. Среди этих проектов примерно 33% – это тоже дороги.А для нас, если люди активно участвуют своим рублем и желанием реализовать проект, это критерий. Значит, это то направление, которое точно надо реализовывать, направлять туда денежные средства и создавать условия для людей.

https://ria.ru/20241127/nikolaev-1985981772.html

https://ria.ru/20241126/semi-1985824423.html

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чувашская республика (чувашия), россия, чебоксары, олег николаев (политик)