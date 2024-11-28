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В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС - РИА Новости, 28.11.2024
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14:11 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/netanjahu-1986216925.html
В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС
В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС - РИА Новости, 28.11.2024
В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС
Венгрия не ратифицировала статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:11
2024-11-28T14:11
в мире
израиль
венгрия
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
виктор орбан
международный уголовный суд
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия не ратифицировала статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в Венгрию и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на территории страны. "Статут МУС не является частью венгерского права. Мы не ратифицировали его, потому что бывший президент Янош Адер 5-6 лет назад пророчески заявил, что иммунитет главы государства противоречит этой мере. Сейчас мы видим, насколько он был прав", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Он подчеркнул, что "премьер-министр Нетаньяху может безо всяких последствий приехать в Венгрию, не потому что мы оспариваем решение суда, а потому что статут не является частью венгерского права". Ранее МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html
https://ria.ru/20241122/orban-1985206664.html
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в мире, израиль, венгрия, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, виктор орбан, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Венгрия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Виктор Орбан, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС

Гуйяш: Нетаньяху может приехать в Венгрию, не опасаясь ареста по ордеру МУС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия не ратифицировала статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в Венгрию и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на территории страны.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху
21 ноября, 18:21
"Статут МУС не является частью венгерского права. Мы не ратифицировали его, потому что бывший президент Янош Адер 5-6 лет назад пророчески заявил, что иммунитет главы государства противоречит этой мере. Сейчас мы видим, насколько он был прав", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Он подчеркнул, что "премьер-министр Нетаньяху может безо всяких последствий приехать в Венгрию, не потому что мы оспариваем решение суда, а потому что статут не является частью венгерского права".
Ранее МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Орбан пригласил Нетаньяху в Венгрию после решения МУС
22 ноября, 14:47
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху
21 ноября, 17:24
 
В миреИзраильВенгрияПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантВиктор ОрбанМеждународный уголовный судХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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