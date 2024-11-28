https://ria.ru/20241128/netanjahu-1986216925.html

В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС

В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС - РИА Новости, 28.11.2024

В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС

Венгрия не ратифицировала статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:11

2024-11-28T14:11

2024-11-28T14:11

в мире

израиль

венгрия

палестина

биньямин нетаньяху

йоав галант

виктор орбан

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975153103_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_aaacd34a297ca9e5b2e1938f129a0756.jpg

БУДАПЕШТ, 28 ноя - РИА Новости. Венгрия не ратифицировала статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в Венгрию и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на территории страны. "Статут МУС не является частью венгерского права. Мы не ратифицировали его, потому что бывший президент Янош Адер 5-6 лет назад пророчески заявил, что иммунитет главы государства противоречит этой мере. Сейчас мы видим, насколько он был прав", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. Он подчеркнул, что "премьер-министр Нетаньяху может безо всяких последствий приехать в Венгрию, не потому что мы оспариваем решение суда, а потому что статут не является частью венгерского права". Ранее МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

https://ria.ru/20241122/orban-1985206664.html

https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html

израиль

венгрия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, венгрия, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, виктор орбан, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024