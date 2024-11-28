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На уплату имущественных налогов осталось пять дней - РИА Новости, 28.11.2024
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00:33 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/nalog-1986120208.html
На уплату имущественных налогов осталось пять дней
На уплату имущественных налогов осталось пять дней - РИА Новости, 28.11.2024
На уплату имущественных налогов осталось пять дней
Осталось пять дней на уплату имущественных налогов в РФ: собственникам земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств направлены... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T00:33
2024-11-28T00:33
экономика
россия
курская область
оренбургская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Осталось пять дней на уплату имущественных налогов в РФ: собственникам земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств направлены соответствующие уведомления, которые необходимо оплатить не позднее 2 декабря. "Если не оплатить вовремя, то уже с 3 декабря будут ежедневно начисляться пени. В этом случае налоговый орган направит требование о ее уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать принудительно судебные приставы", - говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления. Налоговые уведомления можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в приложении "Налоги ФЛ", на портале госуслуг. Налогоплательщикам, которые не пользуются электронными сервисами, ведомство рассылает уведомления в традиционном бумажном виде. Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 150 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает этот порог. Также налогоплательщику в этом году может быть доначислен НДФЛ по повышенной ставке, если его общий доход за прошлый год из разных источников превысил 5 миллионов рублей, но с каждого из них был удержан НДФЛ только по базовой ставке 13%. В этом случае с дохода, превышающего данный порог, надо будет заплатить еще 2% налога.
https://ria.ru/20241123/nalog-1985303080.html
https://ria.ru/20241118/nalogi-1984305493.html
https://ria.ru/20241103/vklady-1981632943.html
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экономика, россия, курская область, оренбургская область, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Курская область, Оренбургская область, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
На уплату имущественных налогов осталось пять дней

На уплату имущественных налогов в России осталось пять дней

© iStock.com / PROMT8Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© iStock.com / PROMT8
Деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Осталось пять дней на уплату имущественных налогов в РФ: собственникам земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств направлены соответствующие уведомления, которые необходимо оплатить не позднее 2 декабря.
"Если не оплатить вовремя, то уже с 3 декабря будут ежедневно начисляться пени. В этом случае налоговый орган направит требование о ее уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать принудительно судебные приставы", - говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также на территориях Оренбургской области, пострадавших от паводка, могут не спешить – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, по данным ФНС, 95% льготников, а это 12,5 миллионов физических лиц, освобождены от уплаты налогов полностью или частично. Льготы предоставляются в проактивном режиме, то есть без необходимости направлять какие-либо заявления.
Налоговые уведомления можно найти в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в приложении "Налоги ФЛ", на портале госуслуг. Налогоплательщикам, которые не пользуются электронными сервисами, ведомство рассылает уведомления в традиционном бумажном виде.
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Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2023 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам впервые начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 150 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает этот порог.
Также налогоплательщику в этом году может быть доначислен НДФЛ по повышенной ставке, если его общий доход за прошлый год из разных источников превысил 5 миллионов рублей, но с каждого из них был удержан НДФЛ только по базовой ставке 13%. В этом случае с дохода, превышающего данный порог, надо будет заплатить еще 2% налога.
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ЭкономикаРоссияКурская областьОренбургская областьФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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