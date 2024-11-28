https://ria.ru/20241128/naemnik-1986309854.html
Британский наемник Андерсон назвал сроки суда по его делу
Британский наемник Андерсон назвал сроки суда по его делу - РИА Новости, 28.11.2024
Британский наемник Андерсон назвал сроки суда по его делу
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил, что суд по его делу назначен через два... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:33
2024-11-28T18:33
2024-11-28T18:33
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курск
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК 28 ноя - РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил, что суд по его делу назначен через два месяца. Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения. "Дата суда через два месяца. Думаю, сколько я получу. Знаю, что будет много", - сказал Андерсон журналистам в ответ на вопрос о его мыслях на будущее.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html
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курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Британский наемник Андерсон назвал сроки суда по его делу
Британский наемник Андерсон заявил, что суд над ним назначен через два месяца