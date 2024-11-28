https://ria.ru/20241128/naemnik-1986309854.html

Британский наемник Андерсон назвал сроки суда по его делу

Британский наемник Андерсон назвал сроки суда по его делу - РИА Новости, 28.11.2024

Британский наемник Андерсон назвал сроки суда по его делу

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил, что суд по его делу назначен через два... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:33

2024-11-28T18:33

2024-11-28T18:33

курская область

россия

курск

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК 28 ноя - РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил, что суд по его делу назначен через два месяца. Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения. "Дата суда через два месяца. Думаю, сколько я получу. Знаю, что будет много", - сказал Андерсон журналистам в ответ на вопрос о его мыслях на будущее.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html

курская область

россия

курск

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курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)