https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html
Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит
Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит - РИА Новости, 28.11.2024
Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, сомневается, что власти Великобритании его вызволят. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:29
2024-11-28T18:29
2024-11-28T18:57
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КУРСК, 28 ноя – РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, сомневается, что власти Великобритании его вызволят."Большую часть времени я думаю о семье, как много времени я тут проведу. Знаю, что это будет долго. В глубине души иногда я надеюсь, что, может быть, мое правительство как-то меня вызволит, сомневаюсь, что это когда-либо случится. Но это надежды на будущее", - сказал Андерсон журналистам.Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения.
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Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен, о своем возвращении в Лондон
"Большую часть времени я думаю о семье, как много времени я тут проведу". Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, сомневается, что Лондон его вызволит.
2024-11-28T18:29
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лондон, курская область, в мире, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Лондон, Курская область, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит
Джеймс Скотт Рис Андерсон сомневается, что Лондон вызволит его из плена