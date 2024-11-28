https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html

Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит

Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит - РИА Новости, 28.11.2024

Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, сомневается, что власти Великобритании его вызволят. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:29

2024-11-28T18:29

2024-11-28T18:57

лондон

курская область

в мире

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 28 ноя – РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, сомневается, что власти Великобритании его вызволят."Большую часть времени я думаю о семье, как много времени я тут проведу. Знаю, что это будет долго. В глубине души иногда я надеюсь, что, может быть, мое правительство как-то меня вызволит, сомневаюсь, что это когда-либо случится. Но это надежды на будущее", - сказал Андерсон журналистам.Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения.

https://ria.ru/20241127/naemniki-1985961046.html

лондон

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен, о своем возвращении в Лондон "Большую часть времени я думаю о семье, как много времени я тут проведу". Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, сомневается, что Лондон его вызволит. 2024-11-28T18:29 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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лондон, курская область, в мире, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)