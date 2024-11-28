https://ria.ru/20241128/naemnik-1986301278.html

Попавший в плен британский наемник пожалел о поездке на Украину

Попавший в плен британский наемник пожалел о поездке на Украину - РИА Новости, 28.11.2024

Попавший в плен британский наемник пожалел о поездке на Украину

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил журналистам, что жалеет о поездке на Украину. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:00

2024-11-28T18:00

2024-11-28T18:49

специальная военная операция на украине

украина

курская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

великобритания

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КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил журналистам, что жалеет о поездке на Украину. Уголовное дело в отношении наемника возбуждено и расследуется главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения. "Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал", - сказал он, отвечая на вопрос, поддержала ли семья его решение поехать воевать на Украину. Он выразил надежду, что семья увидит его в новостях и поймет, что с ним все в порядке.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html

украина

курская область

россия

великобритания

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украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), великобритания