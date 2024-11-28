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Попавший в плен британский наемник пожалел о поездке на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 28.11.2024 (обновлено: 18:49 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986301278.html
Попавший в плен британский наемник пожалел о поездке на Украину
Попавший в плен британский наемник пожалел о поездке на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
Попавший в плен британский наемник пожалел о поездке на Украину
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил журналистам, что жалеет о поездке на Украину. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:00
2024-11-28T18:49
специальная военная операция на украине
украина
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
великобритания
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КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил журналистам, что жалеет о поездке на Украину. Уголовное дело в отношении наемника возбуждено и расследуется главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения. "Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал", - сказал он, отвечая на вопрос, поддержала ли семья его решение поехать воевать на Украину. Он выразил надежду, что семья увидит его в новостях и поймет, что с ним все в порядке.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html
украина
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украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Великобритания
Попавший в плен британский наемник пожалел о поездке на Украину

Попавший в плен наемник Андерсон заявил, что жалеет о поездке на Украину

© Фото : РИА НовостиВоеннослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
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КУРСК, 28 ноя - РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, заявил журналистам, что жалеет о поездке на Украину.
Уголовное дело в отношении наемника возбуждено и расследуется главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения.
"Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал", - сказал он, отвечая на вопрос, поддержала ли семья его решение поехать воевать на Украину.
Он выразил надежду, что семья увидит его в новостях и поймет, что с ним все в порядке.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Великобритания
 
 
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