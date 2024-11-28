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В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 28.11.2024 (обновлено: 11:09 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986163094.html
В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы
В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы - РИА Новости, 28.11.2024
В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы
Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:07
2024-11-28T11:09
донецкая народная республика
украина
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Боливарианской Республики Венесуэла Пальмы Вахари Мойзеса Урбины. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Урбина прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Интернациональный легион", где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Урбина принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил вознаграждение в размере более 2 миллионов рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Урбину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985908989.html
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донецкая народная республика, украина, россия, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы

Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды, богини правосудия
Статуя Фемиды, богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды, богини правосудия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Боливарианской Республики Венесуэла Пальмы Вахари Мойзеса Урбины. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Урбина прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Интернациональный легион", где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Урбина принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил вознаграждение в размере более 2 миллионов рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Урбину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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