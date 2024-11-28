https://ria.ru/20241128/naemnik-1986163094.html

В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы

В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы - РИА Новости, 28.11.2024

В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы

Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:07

2024-11-28T11:07

2024-11-28T11:09

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Боливарианской Республики Венесуэла Пальмы Вахари Мойзеса Урбины. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Урбина прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Интернациональный легион", где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Урбина принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил вознаграждение в размере более 2 миллионов рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Урбину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985908989.html

https://ria.ru/20241025/naemnik-1980106376.html

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донецкая народная республика, украина, россия, происшествия