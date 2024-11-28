https://ria.ru/20241128/naemnik-1986163094.html
В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы
В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы - РИА Новости, 28.11.2024
В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы
Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:07
2024-11-28T11:07
2024-11-28T11:09
донецкая народная республика
украина
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Боливарианской Республики Венесуэла Пальмы Вахари Мойзеса Урбины. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Урбина прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Интернациональный легион", где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Урбина принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил вознаграждение в размере более 2 миллионов рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Урбину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985908989.html
https://ria.ru/20241025/naemnik-1980106376.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, россия, происшествия
Донецкая Народная Республика, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
В ДНР заочно осудили наемника из Венесуэлы
Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил на 14 лет наемника из Венесуэлы по статье об участии в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина Боливарианской Республики Венесуэла Пальмы Вахари Мойзеса Урбины. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года Урбина прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в "Интернациональный легион", где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Урбина принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения, за что получил вознаграждение в размере более 2 миллионов рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Урбину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в сообщении.