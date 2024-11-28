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ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 28.11.2024
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13:11 28.11.2024 (обновлено: 15:57 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/nabiullina-1986199570.html
ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей
ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 28.11.2024
ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей
Банк России предварительно выбрал 25 объектов в Приволжском федеральном округе для оформления оборотной стороны новой однотысячной купюры, сообщила глава... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:11
2024-11-28T15:57
экономика
приволжский округ
нижний новгород
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Банк России предварительно выбрал 25 объектов в Приволжском федеральном округе для оформления оборотной стороны новой однотысячной купюры, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам. &quot;В прошлом году мы представили банкноту 1000 рублей с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. И мы понимаем, что символы на банкноте должны объединять, а не порождать споры&quot;, — подчеркнула она.В результате ЦБ решил сделать шаг назад и заново разработать дизайн оборотной стороны купюры, добавила Набиуллина. По ее утверждению, решающее слово в этом вопросе останется за гражданами, которые сделают свой выбор путем онлайн-голосования.Глава Центробанка отметила, что предварительный список составили с учетом оценок членов Консультативного совета. Речь идет о 25 объектах Приволжского округа — памятниках, музеях, театрах, университетах и мостах."Напомню, что здесь не представлен Нижний Новгород, потому что ему посвящена лицевая сторона банкноты. Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году", — резюмировала Набиуллина.В прошлом году регулятор решил доработать дизайн обновленной банкноты в тысячу рублей и остановить ее выпуск. Как оказалось, на купюре было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который разграбили в советское время и отремонтировали в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.
https://ria.ru/20240725/kupyury-1961930935.html
https://ria.ru/20241106/gosduma-1982094369.html
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экономика, приволжский округ, нижний новгород, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Приволжский округ, Нижний Новгород, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей

ЦБ: на голосование по новой купюре в тысячу рублей могут вынести 25 объектов ПФО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 28 ноября 2024 года
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 28 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 28 ноября 2024 года
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Банк России предварительно выбрал 25 объектов в Приволжском федеральном округе для оформления оборотной стороны новой однотысячной купюры, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.
«

"В прошлом году мы представили банкноту 1000 рублей с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. И мы понимаем, что символы на банкноте должны объединять, а не порождать споры", — подчеркнула она.

© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
1 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
2 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
9 из 13
© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВарианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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© Банк РоссииВариант изображения на купюре в 1000 рублей
Вариант изображения на купюре в 1000 рублей
Вариант изображения на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
1 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
2 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
3 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
4 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
5 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
6 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
7 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
8 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
9 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
10 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
11 из 13
Варианты изображений на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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Вариант изображения на купюре в 1000 рублей
© Банк России
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В результате ЦБ решил сделать шаг назад и заново разработать дизайн оборотной стороны купюры, добавила Набиуллина. По ее утверждению, решающее слово в этом вопросе останется за гражданами, которые сделают свой выбор путем онлайн-голосования.
Печать денег - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Госдуме предложили изобразить на купюрах героев СВО
25 июля, 13:07
Глава Центробанка отметила, что предварительный список составили с учетом оценок членов Консультативного совета. Речь идет о 25 объектах Приволжского округа — памятниках, музеях, театрах, университетах и мостах.
«
"Напомню, что здесь не представлен Нижний Новгород, потому что ему посвящена лицевая сторона банкноты. Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году", — резюмировала Набиуллина.
В прошлом году регулятор решил доработать дизайн обновленной банкноты в тысячу рублей и остановить ее выпуск. Как оказалось, на купюре было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который разграбили в советское время и отремонтировали в начале нулевых, он до сих пор не установлен.
Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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ЭкономикаПриволжский округНижний НовгородЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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