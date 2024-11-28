https://ria.ru/20241128/nabiullina-1986199570.html

ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей

ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей - РИА Новости, 28.11.2024

ЦБ представил варианты дизайна для купюры в тысячу рублей

Банк России предварительно выбрал 25 объектов в Приволжском федеральном округе для оформления оборотной стороны новой однотысячной купюры, сообщила глава... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:11

2024-11-28T13:11

2024-11-28T15:57

экономика

приволжский округ

нижний новгород

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Банк России предварительно выбрал 25 объектов в Приволжском федеральном округе для оформления оборотной стороны новой однотысячной купюры, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам. "В прошлом году мы представили банкноту 1000 рублей с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. И мы понимаем, что символы на банкноте должны объединять, а не порождать споры", — подчеркнула она.В результате ЦБ решил сделать шаг назад и заново разработать дизайн оборотной стороны купюры, добавила Набиуллина. По ее утверждению, решающее слово в этом вопросе останется за гражданами, которые сделают свой выбор путем онлайн-голосования.Глава Центробанка отметила, что предварительный список составили с учетом оценок членов Консультативного совета. Речь идет о 25 объектах Приволжского округа — памятниках, музеях, театрах, университетах и мостах."Напомню, что здесь не представлен Нижний Новгород, потому что ему посвящена лицевая сторона банкноты. Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году", — резюмировала Набиуллина.В прошлом году регулятор решил доработать дизайн обновленной банкноты в тысячу рублей и остановить ее выпуск. Как оказалось, на купюре было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который разграбили в советское время и отремонтировали в начале нулевых, он до сих пор не установлен. Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс. Источник в Московской патриархии рассказал РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.

https://ria.ru/20240725/kupyury-1961930935.html

https://ria.ru/20241106/gosduma-1982094369.html

приволжский округ

нижний новгород

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экономика, приволжский округ, нижний новгород, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)