https://ria.ru/20241128/muzey-1986131057.html

На Херсонском направлении создали подземный музей с трофеями ВСУ

На Херсонском направлении создали подземный музей с трофеями ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024

На Херсонском направлении создали подземный музей с трофеями ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" в одном из построенных на херсонском направлении подземных городов создали музей с украинскими трофеями. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T05:20

2024-11-28T05:20

2024-11-28T05:20

специальная военная операция на украине

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 28 ноя - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" в одном из построенных на херсонском направлении подземных городов создали музей с украинскими трофеями. Ротный замполит из группировки "Днепр" с позывным "Опер" рассказал РИА Новости о мини-музее. "Наш мини-музей: орудия, элементы экипировки противника, которые наши военнослужащие находили. И вот предложили создать свой мини-музей трофеев. Есть вот FPV-дрон. Остаток от него", - рассказал "Опер".

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html

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в мире