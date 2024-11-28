https://ria.ru/20241128/muzey-1986131057.html
На Херсонском направлении создали подземный музей с трофеями ВСУ
На Херсонском направлении создали подземный музей с трофеями ВСУ - РИА Новости, 28.11.2024
На Херсонском направлении создали подземный музей с трофеями ВСУ
Бойцы группировки "Днепр" в одном из построенных на херсонском направлении подземных городов создали музей с украинскими трофеями. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:20
2024-11-28T05:20
2024-11-28T05:20
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ГЕНИЧЕСК, 28 ноя - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" в одном из построенных на херсонском направлении подземных городов создали музей с украинскими трофеями. Ротный замполит из группировки "Днепр" с позывным "Опер" рассказал РИА Новости о мини-музее. "Наш мини-музей: орудия, элементы экипировки противника, которые наши военнослужащие находили. И вот предложили создать свой мини-музей трофеев. Есть вот FPV-дрон. Остаток от него", - рассказал "Опер".
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
На Херсонском направлении создали подземный музей с трофеями ВСУ
Бойцы "Днепра" создали на херсонском направлении подземный музей с трофеями ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 28 ноя - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" в одном из построенных на херсонском направлении подземных городов создали музей с украинскими трофеями.
Ротный замполит из группировки "Днепр" с позывным "Опер" рассказал РИА Новости о мини-музее.
"Наш мини-музей: орудия, элементы экипировки противника, которые наши военнослужащие находили. И вот предложили создать свой мини-музей трофеев. Есть вот FPV-дрон. Остаток от него", - рассказал "Опер".