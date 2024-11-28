https://ria.ru/20241128/musorovoz-1986337070.html

В Подмосковье мусоровоз задавил женщину

В Подмосковье мусоровоз задавил женщину - РИА Новости, 28.11.2024

В Подмосковье мусоровоз задавил женщину

Мусоровоз наехал на женщину во дворе одного из домов в Павловском Посаде, от полученных травм она скончалась до приезда "скорой", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:50

2024-11-28T21:50

2024-11-28T21:50

происшествия

павловский посад

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 28 ноя -РИА Новости. Мусоровоз наехал на женщину во дворе одного из домов в Павловском Посаде, от полученных травм она скончалась до приезда "скорой", сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. ДТП произошло сегодня во дворе одного из домов на улице Кирова около 13.00. "По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Ford (мусоровоз), совершил наезд на женщину 1964 года рождения", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что от полученных травм женщина скончалась до приезда бригады медиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241126/avariya-1985873136.html

павловский посад

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, павловский посад, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), россия