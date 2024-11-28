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На Кубани автомобильный мост выстоял после атаки беспилотников

На Кубани автомобильный мост выстоял после атаки беспилотников - РИА Новости, 28.11.2024

На Кубани автомобильный мост выстоял после атаки беспилотников

Значительных разрушений в Славянском районе Кубани после атаки беспилотников нет, в том числе выстоял автомобильный мост через реку Протоку, сообщил глава... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:15

2024-11-28T10:15

2024-11-28T10:52

происшествия

славянский район

краснодарский край

славянск-на-кубани

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Значительных разрушений в Славянском районе Кубани после атаки беспилотников нет, в том числе выстоял автомобильный мост через реку Протоку, сообщил глава района Роман Синяговский. "Обстановка сложная. Значительных разрушений на территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена", - написал Синяговский в Telegram-канале. Он обратился к жителям с просьбой при обнаружении частей беспилотников не прикасаться к ним, поскольку "возможно как заражение отравляющими веществами, так и детонация заминированных элементов". В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских дронов на несколько районов региона. В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА во двор частного дома пострадала женщина, ей была оказана медпомощь.

https://ria.ru/20241128/vsu-1986155292.html

славянский район

краснодарский край

славянск-на-кубани

россия

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происшествия, славянский район, краснодарский край, славянск-на-кубани, вениамин кондратьев, россия