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На Кубани автомобильный мост выстоял после атаки беспилотников
На Кубани автомобильный мост выстоял после атаки беспилотников - РИА Новости, 28.11.2024
На Кубани автомобильный мост выстоял после атаки беспилотников
Значительных разрушений в Славянском районе Кубани после атаки беспилотников нет, в том числе выстоял автомобильный мост через реку Протоку, сообщил глава... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:15
2024-11-28T10:15
2024-11-28T10:52
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КРАСНОДАР, 28 ноя – РИА Новости. Значительных разрушений в Славянском районе Кубани после атаки беспилотников нет, в том числе выстоял автомобильный мост через реку Протоку, сообщил глава района Роман Синяговский. "Обстановка сложная. Значительных разрушений на территории района нет. Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена", - написал Синяговский в Telegram-канале. Он обратился к жителям с просьбой при обнаружении частей беспилотников не прикасаться к ним, поскольку "возможно как заражение отравляющими веществами, так и детонация заминированных элементов". В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке украинских дронов на несколько районов региона. В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА во двор частного дома пострадала женщина, ей была оказана медпомощь.
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Происшествия, Славянский район, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Вениамин Кондратьев, Россия
На Кубани автомобильный мост выстоял после атаки беспилотников
В Славянском районе Кубани автомобильный мост выстоял после атаки БПЛА