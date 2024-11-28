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В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи - РИА Новости, 29.11.2024
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17:55 28.11.2024 (обновлено: 00:28 29.11.2024)
https://ria.ru/20241128/moskva-1986299373.html
В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи
В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи - РИА Новости, 29.11.2024
В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи
Торжественная церемония закрытия Года семьи пройдет в конце декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-28T17:55
2024-11-29T00:28
общество
москва
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия Года семьи пройдет в конце декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи слова по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" приводит ее аппарат. Она уточнила, что на мероприятия приглашены множество семей из разных регионов. В своем вступительном слове Голикова отметила необходимость утвердить новые редакции региональных программ повышения рождаемости в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда. Особое внимание вице-премьера призвала уделить включению в данные программы мероприятий других ведомств, призванные поддержать рождаемость и семьи с детьми. При этом все меры поддержки должны быть ориентированы на семью, подчеркнула Голикова.
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общество, москва, россия, татьяна голикова
Общество, Москва, Россия, Татьяна Голикова
В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи

Голикова: церемония закрытия Года семьи пройдет в Москве в конце декабря

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВечерняя Москва
Вечерняя Москва - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия Года семьи пройдет в конце декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи слова по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" приводит ее аппарат.
Она уточнила, что на мероприятия приглашены множество семей из разных регионов.
В своем вступительном слове Голикова отметила необходимость утвердить новые редакции региональных программ повышения рождаемости в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда.
Особое внимание вице-премьера призвала уделить включению в данные программы мероприятий других ведомств, призванные поддержать рождаемость и семьи с детьми. При этом все меры поддержки должны быть ориентированы на семью, подчеркнула Голикова.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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