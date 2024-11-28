https://ria.ru/20241128/moskva-1986299373.html

В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи

В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи - РИА Новости, 29.11.2024

В Москве пройдет церемония закрытия Года семьи

Торжественная церемония закрытия Года семьи пройдет в конце декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-28T17:55

2024-11-28T17:55

2024-11-29T00:28

общество

москва

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия Года семьи пройдет в конце декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чьи слова по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" приводит ее аппарат. Она уточнила, что на мероприятия приглашены множество семей из разных регионов. В своем вступительном слове Голикова отметила необходимость утвердить новые редакции региональных программ повышения рождаемости в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда. Особое внимание вице-премьера призвала уделить включению в данные программы мероприятий других ведомств, призванные поддержать рождаемость и семьи с детьми. При этом все меры поддержки должны быть ориентированы на семью, подчеркнула Голикова.

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общество, москва, россия, татьяна голикова