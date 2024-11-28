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Фрадков и Здунов обсудили развитие легкой атлетики в Мордовии - РИА Новости, 28.11.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
19:46 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/mordovii-1986325440.html
Фрадков и Здунов обсудили развитие легкой атлетики в Мордовии
Фрадков и Здунов обсудили развитие легкой атлетики в Мордовии - РИА Новости, 28.11.2024
Фрадков и Здунов обсудили развитие легкой атлетики в Мордовии
Председатель ПСБ и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков и глава Республики Мордовия Артем Здунов провели рабочую встречу, где обсудили... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:46
2024-11-28T19:46
республика мордовия
спорт
петр фрадков
артем здунов
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель ПСБ и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков и глава Республики Мордовия Артем Здунов провели рабочую встречу, где обсудили перспективы развития легкой атлетики в регионе, сообщает пресс-служба банка. Стороны в рамках переговоров оценили текущее состояние спортивных объектов республики и обсудили первоочередные шаги, которые необходимо предпринять для поддержки развития инфраструктуры и привлечения большего количества спортсменов к занятиям легкой атлетикой в регионе. "Перед легкой атлетикой стоят амбициозные задачи как в сфере воспитания молодых талантов и вовлечения все большего числа граждан в занятия профессиональным и любительским спортом, так и в части улучшения легкоатлетических сооружений и обустройства мест для соревнований. Одним из ключевых направлений на пути решения этих задач станет выстраивание продуктивного диалога с региональными властями и местными федерациями легкой атлетики", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что в рамках встречи были намечены основные потребности для развития легкоатлетической инфраструктуры в Республике Мордовия. "Это и оснащение необходимым спортивным оборудованием легкоатлетического ядра стадиона в Саранске для организации тренировочного и соревновательного процессов, и восстановление дорожек, прыжковых секторов, секторов для метаний и толкания ядра, и реконструкция легкоатлетического манежа", – прокомментировал Фрадков.
https://ria.ru/20241126/mordoviya-1985830017.html
https://ria.ru/20241124/zdunov-1985468370.html
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спорт, петр фрадков, артем здунов, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Республика Мордовия, Спорт, Петр Фрадков, Артем Здунов, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
Фрадков и Здунов обсудили развитие легкой атлетики в Мордовии

Председатель ПСБ Фрадков и глава Мордовии Здунов провели рабочую встречу

© Фото : пресс-служба ПAO "Промсвязьбанк"Председатель ПСБ Пётр Фрадков и глава Республики Мордовия Артём Здунов обсудили в ходе рабочей встречи перспективы развития лёгкой атлетики в Мордовии
Председатель ПСБ Пётр Фрадков и глава Республики Мордовия Артём Здунов обсудили в ходе рабочей встречи перспективы развития лёгкой атлетики в Мордовии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : пресс-служба ПAO "Промсвязьбанк"
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель ПСБ и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков и глава Республики Мордовия Артем Здунов провели рабочую встречу, где обсудили перспективы развития легкой атлетики в регионе, сообщает пресс-служба банка.
Стороны в рамках переговоров оценили текущее состояние спортивных объектов республики и обсудили первоочередные шаги, которые необходимо предпринять для поддержки развития инфраструктуры и привлечения большего количества спортсменов к занятиям легкой атлетикой в регионе.
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"Перед легкой атлетикой стоят амбициозные задачи как в сфере воспитания молодых талантов и вовлечения все большего числа граждан в занятия профессиональным и любительским спортом, так и в части улучшения легкоатлетических сооружений и обустройства мест для соревнований. Одним из ключевых направлений на пути решения этих задач станет выстраивание продуктивного диалога с региональными властями и местными федерациями легкой атлетики", - приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Он добавил, что в рамках встречи были намечены основные потребности для развития легкоатлетической инфраструктуры в Республике Мордовия.
"Это и оснащение необходимым спортивным оборудованием легкоатлетического ядра стадиона в Саранске для организации тренировочного и соревновательного процессов, и восстановление дорожек, прыжковых секторов, секторов для метаний и толкания ядра, и реконструкция легкоатлетического манежа", – прокомментировал Фрадков.
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Республика МордовияСпортПетр ФрадковАртем ЗдуновВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
 
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