https://ria.ru/20241128/mordovii-1986325440.html

Фрадков и Здунов обсудили развитие легкой атлетики в Мордовии

Фрадков и Здунов обсудили развитие легкой атлетики в Мордовии - РИА Новости, 28.11.2024

Фрадков и Здунов обсудили развитие легкой атлетики в Мордовии

Председатель ПСБ и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков и глава Республики Мордовия Артем Здунов провели рабочую встречу, где обсудили... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:46

2024-11-28T19:46

2024-11-28T19:46

республика мордовия

спорт

петр фрадков

артем здунов

всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель ПСБ и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков и глава Республики Мордовия Артем Здунов провели рабочую встречу, где обсудили перспективы развития легкой атлетики в регионе, сообщает пресс-служба банка. Стороны в рамках переговоров оценили текущее состояние спортивных объектов республики и обсудили первоочередные шаги, которые необходимо предпринять для поддержки развития инфраструктуры и привлечения большего количества спортсменов к занятиям легкой атлетикой в регионе. "Перед легкой атлетикой стоят амбициозные задачи как в сфере воспитания молодых талантов и вовлечения все большего числа граждан в занятия профессиональным и любительским спортом, так и в части улучшения легкоатлетических сооружений и обустройства мест для соревнований. Одним из ключевых направлений на пути решения этих задач станет выстраивание продуктивного диалога с региональными властями и местными федерациями легкой атлетики", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что в рамках встречи были намечены основные потребности для развития легкоатлетической инфраструктуры в Республике Мордовия. "Это и оснащение необходимым спортивным оборудованием легкоатлетического ядра стадиона в Саранске для организации тренировочного и соревновательного процессов, и восстановление дорожек, прыжковых секторов, секторов для метаний и толкания ядра, и реконструкция легкоатлетического манежа", – прокомментировал Фрадков.

https://ria.ru/20241126/mordoviya-1985830017.html

https://ria.ru/20241124/zdunov-1985468370.html

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спорт, петр фрадков, артем здунов, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)