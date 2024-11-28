Рейтинг@Mail.ru
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:55 28.11.2024 (обновлено: 14:35 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/moor-1986214903.html
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2024
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году
Приоритетными для Тюменской области в 2025 году станут расширение социальной инфраструктуры, технологическое развитие и суверенитет, поддержка креативных... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:55
2024-11-28T14:35
ямал
александр моор
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Приоритетными для Тюменской области в 2025 году станут расширение социальной инфраструктуры, технологическое развитие и суверенитет, поддержка креативных индустрий, усиление связей с Югрой и Ямалом, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям, заявил губернатор Александр Моор. Предварительные итоги развития региона в 2024 году, а также приоритетные задачи на будущее губернатор озвучил в четверг, выступая в региональном парламенте с ежегодным посланием "О положении дел в области и перспективах ее развития". "Первое. Бюджет региона остается социально ориентированным. Второе. Технологическое развитие и суверенитет… Еще одно важное направление – креативные индустрии… Также в приоритете – миграционная политика… Наш основополагающий ориентир – это добрососедские отношения с автономными округами. Ключевое для нас направление – поддержка участников специальной военной операции и членов их семей", – резюмировал свое выступление Моор в личном Telegram-канале. Поясняя каждый из обозначенных приоритетов, Моор, в частности, сообщил, что в 2025 году регион продолжит строить школы, детсады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. Также сохраняется весь комплекс мер поддержки деловой активности. Особое внимание будет уделено стратегическим инвестпроектам – будущему Межуниверситетскому кампусу и промышленному технопарку ДСК 500. Для стимулирования креативных индустрий разработана областная Стратегия развития этого сектора экономики до 2030 года. В число важных направлений работы Моор внес и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведение Года героев в Тюменской области. "Нам особенно важно знать и помнить о подвиге и героизме всех, кто защищал наше Отечество и сегодня отстаивает его свободу, безопасность, обеспечивает крепкий тыл, устойчивую экономику и социальную стабильность", - пояснил принятое решение Александр Моор.
https://ria.ru/20241128/moor-1986177574.html
https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0cb9f9012292ea3194f313be1fc33a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, александр моор
Ямал, Александр Моор, Тюменская область
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году

Моор: Тюменская область продолжит развитие приоритетных направлений региона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Приоритетными для Тюменской области в 2025 году станут расширение социальной инфраструктуры, технологическое развитие и суверенитет, поддержка креативных индустрий, усиление связей с Югрой и Ямалом, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям, заявил губернатор Александр Моор.
Предварительные итоги развития региона в 2024 году, а также приоритетные задачи на будущее губернатор озвучил в четверг, выступая в региональном парламенте с ежегодным посланием "О положении дел в области и перспективах ее развития".
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Годом героев станет 2025 год в Тюменской области
Вчера, 11:50
"Первое. Бюджет региона остается социально ориентированным. Второе. Технологическое развитие и суверенитет… Еще одно важное направление – креативные индустрии… Также в приоритете – миграционная политика… Наш основополагающий ориентир – это добрососедские отношения с автономными округами. Ключевое для нас направление – поддержка участников специальной военной операции и членов их семей", – резюмировал свое выступление Моор в личном Telegram-канале.
Поясняя каждый из обозначенных приоритетов, Моор, в частности, сообщил, что в 2025 году регион продолжит строить школы, детсады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. Также сохраняется весь комплекс мер поддержки деловой активности. Особое внимание будет уделено стратегическим инвестпроектам – будущему Межуниверситетскому кампусу и промышленному технопарку ДСК 500. Для стимулирования креативных индустрий разработана областная Стратегия развития этого сектора экономики до 2030 года.
В число важных направлений работы Моор внес и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведение Года героев в Тюменской области. "Нам особенно важно знать и помнить о подвиге и героизме всех, кто защищал наше Отечество и сегодня отстаивает его свободу, безопасность, обеспечивает крепкий тыл, устойчивую экономику и социальную стабильность", - пояснил принятое решение Александр Моор.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области
25 ноября, 21:08
 
Тюменская областьЯмалАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала