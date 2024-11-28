https://ria.ru/20241128/moor-1986214903.html
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2024
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году
Приоритетными для Тюменской области в 2025 году станут расширение социальной инфраструктуры, технологическое развитие и суверенитет, поддержка креативных... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:55
2024-11-28T13:55
2024-11-28T14:35
ямал
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Приоритетными для Тюменской области в 2025 году станут расширение социальной инфраструктуры, технологическое развитие и суверенитет, поддержка креативных индустрий, усиление связей с Югрой и Ямалом, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям, заявил губернатор Александр Моор. Предварительные итоги развития региона в 2024 году, а также приоритетные задачи на будущее губернатор озвучил в четверг, выступая в региональном парламенте с ежегодным посланием "О положении дел в области и перспективах ее развития". "Первое. Бюджет региона остается социально ориентированным. Второе. Технологическое развитие и суверенитет… Еще одно важное направление – креативные индустрии… Также в приоритете – миграционная политика… Наш основополагающий ориентир – это добрососедские отношения с автономными округами. Ключевое для нас направление – поддержка участников специальной военной операции и членов их семей", – резюмировал свое выступление Моор в личном Telegram-канале. Поясняя каждый из обозначенных приоритетов, Моор, в частности, сообщил, что в 2025 году регион продолжит строить школы, детсады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. Также сохраняется весь комплекс мер поддержки деловой активности. Особое внимание будет уделено стратегическим инвестпроектам – будущему Межуниверситетскому кампусу и промышленному технопарку ДСК 500. Для стимулирования креативных индустрий разработана областная Стратегия развития этого сектора экономики до 2030 года. В число важных направлений работы Моор внес и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведение Года героев в Тюменской области. "Нам особенно важно знать и помнить о подвиге и героизме всех, кто защищал наше Отечество и сегодня отстаивает его свободу, безопасность, обеспечивает крепкий тыл, устойчивую экономику и социальную стабильность", - пояснил принятое решение Александр Моор.
https://ria.ru/20241128/moor-1986177574.html
https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, александр моор
Ямал, Александр Моор, Тюменская область
Моор назвал приоритеты развития Тюменской области в 2025 году
Моор: Тюменская область продолжит развитие приоритетных направлений региона
ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Приоритетными для Тюменской области в 2025 году станут расширение социальной инфраструктуры, технологическое развитие и суверенитет, поддержка креативных индустрий, усиление связей с Югрой и Ямалом, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям, заявил губернатор Александр Моор.
Предварительные итоги развития региона в 2024 году, а также приоритетные задачи на будущее губернатор озвучил в четверг, выступая в региональном парламенте с ежегодным посланием "О положении дел в области и перспективах ее развития".
"Первое. Бюджет региона остается социально ориентированным. Второе. Технологическое развитие и суверенитет… Еще одно важное направление – креативные индустрии… Также в приоритете – миграционная политика… Наш основополагающий ориентир – это добрососедские отношения с автономными округами. Ключевое для нас направление – поддержка участников специальной военной операции и членов их семей", – резюмировал свое выступление Моор
в личном Telegram-канале.
Поясняя каждый из обозначенных приоритетов, Моор, в частности, сообщил, что в 2025 году регион продолжит строить школы, детсады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. Также сохраняется весь комплекс мер поддержки деловой активности. Особое внимание будет уделено стратегическим инвестпроектам – будущему Межуниверситетскому кампусу и промышленному технопарку ДСК 500. Для стимулирования креативных индустрий разработана областная Стратегия развития этого сектора экономики до 2030 года.
В число важных направлений работы Моор внес и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведение Года героев в Тюменской области. "Нам особенно важно знать и помнить о подвиге и героизме всех, кто защищал наше Отечество и сегодня отстаивает его свободу, безопасность, обеспечивает крепкий тыл, устойчивую экономику и социальную стабильность", - пояснил принятое решение Александр Моор.