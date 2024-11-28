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Годом героев станет 2025 год в Тюменской области

Годом героев станет 2025 год в Тюменской области - РИА Новости, 28.11.2024

Годом героев станет 2025 год в Тюменской области

Следующий 2025 год станет Годом героев Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор, выступая в четверг с посланием Тюменской областной думе "О... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:50

2024-11-28T11:50

2024-11-28T11:50

тюменская область

александр моор

тюменская областная дума

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ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Следующий 2025 год станет Годом героев Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор, выступая в четверг с посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития". "Дорогие друзья, 2025 год будет юбилейным для страны. Это год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Сегодня много говорят об исторической памяти, исторической правде и важности сохранения исторической истины. Историческая память для меня – это про настоящее и будущее, которое основано на фундаменте прошлого… Я предлагаю объявить следующий 2025 год Годом героев в Тюменской области", - заявил Александр Моор. По мнению губернатора, сегодня особенно важно помнить о подвиге и героизме ветеранов войны и труда, участников локальных войн и конфликтов, участников специальной военной операции. С посланием губернатор выступил в Тюменской областной думе, помимо депутатов, на мероприятии присутствовали главы муниципалитетов, представители духовенства, общественности и деловых кругов. Обращаясь к аудитории, Моор рекомендовал всем учесть тематику следующего года при планировании и проведении мероприятий и акций в регионе.

https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, тюменская областная дума