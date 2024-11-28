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Годом героев станет 2025 год в Тюменской области - РИА Новости, 28.11.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
11:50 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/moor-1986177574.html
Годом героев станет 2025 год в Тюменской области
Годом героев станет 2025 год в Тюменской области - РИА Новости, 28.11.2024
Годом героев станет 2025 год в Тюменской области
Следующий 2025 год станет Годом героев Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор, выступая в четверг с посланием Тюменской областной думе "О... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:50
2024-11-28T11:50
тюменская область
александр моор
тюменская областная дума
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ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Следующий 2025 год станет Годом героев Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор, выступая в четверг с посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития". "Дорогие друзья, 2025 год будет юбилейным для страны. Это год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Сегодня много говорят об исторической памяти, исторической правде и важности сохранения исторической истины. Историческая память для меня – это про настоящее и будущее, которое основано на фундаменте прошлого… Я предлагаю объявить следующий 2025 год Годом героев в Тюменской области", - заявил Александр Моор. По мнению губернатора, сегодня особенно важно помнить о подвиге и героизме ветеранов войны и труда, участников локальных войн и конфликтов, участников специальной военной операции. С посланием губернатор выступил в Тюменской областной думе, помимо депутатов, на мероприятии присутствовали главы муниципалитетов, представители духовенства, общественности и деловых кругов. Обращаясь к аудитории, Моор рекомендовал всем учесть тематику следующего года при планировании и проведении мероприятий и акций в регионе.
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александр моор, тюменская областная дума
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская областная Дума
Годом героев станет 2025 год в Тюменской области

Губернатор Моор: 2025 год станет Годом героев Тюменской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Следующий 2025 год станет Годом героев Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор, выступая в четверг с посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".
"Дорогие друзья, 2025 год будет юбилейным для страны. Это год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Сегодня много говорят об исторической памяти, исторической правде и важности сохранения исторической истины. Историческая память для меня – это про настоящее и будущее, которое основано на фундаменте прошлого… Я предлагаю объявить следующий 2025 год Годом героев в Тюменской области", - заявил Александр Моор.
По мнению губернатора, сегодня особенно важно помнить о подвиге и героизме ветеранов войны и труда, участников локальных войн и конфликтов, участников специальной военной операции.
С посланием губернатор выступил в Тюменской областной думе, помимо депутатов, на мероприятии присутствовали главы муниципалитетов, представители духовенства, общественности и деловых кругов. Обращаясь к аудитории, Моор рекомендовал всем учесть тематику следующего года при планировании и проведении мероприятий и акций в регионе.
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