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Возрастные границы молодости могут расшириться до 60 лет, считает Скворцова
Возрастные границы молодости могут расшириться до 60 лет, считает Скворцова - РИА Новости, 28.11.2024
Возрастные границы молодости могут расшириться до 60 лет, считает Скворцова
Молодыми в скором времени, возможно, будут считаться люди до 60 лет, учитывая увеличение продолжительности жизни, считает глава Федерального... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:29
2024-11-28T14:29
2024-11-28T14:29
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СИРИУС, 28 ноя – РИА Новости. Молодыми в скором времени, возможно, будут считаться люди до 60 лет, учитывая увеличение продолжительности жизни, считает глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. "Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды", - сказала Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых "Молодежь в науке: строим технологическое будущее". Согласно классификации возрастов ВОЗ, люди до 44 лет относятся к молодому возрасту, в промежутке 45-59 лет – к среднему возрасту, 60-74 – пожилой возраст, 75-90 – старческий, а старше 90 лет – долголетие. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых. -0-
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россия, вероника скворцова, воз, общество
Россия, Вероника Скворцова, ВОЗ, Общество
Возрастные границы молодости могут расшириться до 60 лет, считает Скворцова
Скворцова: молодыми в скором времени могут считаться люди до 60 лет