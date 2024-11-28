https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986298592.html

Конституционный суд в Молдавии признал Санду президентом

Конституционный суд в Молдавии признал Санду президентом - РИА Новости, 28.11.2024

Конституционный суд в Молдавии признал Санду президентом

Конституционный суд Молдавии на заседании в четверг подтвердил результаты выборов президента и признал мандат избранного президента Майи Санду, заявила... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:53

2024-11-28T17:53

2024-11-28T17:53

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии на заседании в четверг подтвердил результаты выборов президента и признал мандат избранного президента Майи Санду, заявила председатель КС Домника Маноле. Заседание Конституционного суда проходило на фоне протеста Партии социалистов, которая наставила на наличии серьезных нарушений и требовала пересчета голосов. "Конституционный суд Республики Молдова постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 3 ноября 2024 года, признать избрание Майи Санду президентом Молдавии. Решение является окончательным, не может быть опротестовано, вступает в силу в день принятия", - заявила Маноле. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241109/sandu-1982864135.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024