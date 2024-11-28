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Конституционный суд Молдавии отклонил запрос Партии социалистов - РИА Новости, 28.11.2024
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13:12 28.11.2024 (обновлено: 13:57 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986199214.html
Конституционный суд Молдавии отклонил запрос Партии социалистов
Конституционный суд Молдавии отклонил запрос Партии социалистов - РИА Новости, 28.11.2024
Конституционный суд Молдавии отклонил запрос Партии социалистов
Конституционный суд Молдавии постановил, что Партия социалистов, которая выдвинула бывшего генпрокурора Александра Стояногло кандидатом на пост главы... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:12
2024-11-28T13:57
в мире
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гагаузия
александр стояногло
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии постановил, что Партия социалистов, которая выдвинула бывшего генпрокурора Александра Стояногло кандидатом на пост главы государства, не может быть частью процесса по вопросу признания итогов выборов президента, заявила председатель КС Домника Маноле. Депутаты от социалистов в четверг бойкотируют пленарное заседание парламента в связи с опротестованием итогов президентских выборов в Конституционном суде и проведением акции протеста перед зданием КС. Вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча заявил, что социалисты в рамках заседания КС хотят представить информацию о серьезных нарушениях и потребовать пересчета голосов. "Двадцать шестого ноября Партия социалистов направила суду три запроса, в которых сказано, что Раду Новак, Раду Мудряк и Николай Фомов выдвинуты для защиты интересов партии в вопросе признания итогов выборов президента. Заседание проходит только при участии избирательного органа и кандидатов или их представителей. КС решает отклонить запросы представителей Партии социалистов признать их частью процесса по признанию итогов выборов и утверждению мандата президента", - заявила Маноле на заседании. По ее словам, указанные лица планировали представлять интересы Партии социалистов как политсилы, которая выдвигала кандидата. Однако сам Стояногло в заседании не участвует, также он не выдвигал представителей своих интересов. В этих условиях участие социалистов в заседании противоречит нормам закона, указала она. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20241128/protest-1986187038.html
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в мире, молдавия, гагаузия, александр стояногло, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Александр Стояногло, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Конституционный суд Молдавии отклонил запрос Партии социалистов

КС Молдавии: Партия социалистов не может быть частью процесса по итогам выборов

© SputnikПартия социалистов Молдавии проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда. 28 ноября 2024
Партия социалистов Молдавии проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Sputnik
Партия социалистов Молдавии проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда. 28 ноября 2024
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии постановил, что Партия социалистов, которая выдвинула бывшего генпрокурора Александра Стояногло кандидатом на пост главы государства, не может быть частью процесса по вопросу признания итогов выборов президента, заявила председатель КС Домника Маноле.
Депутаты от социалистов в четверг бойкотируют пленарное заседание парламента в связи с опротестованием итогов президентских выборов в Конституционном суде и проведением акции протеста перед зданием КС. Вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча заявил, что социалисты в рамках заседания КС хотят представить информацию о серьезных нарушениях и потребовать пересчета голосов.
Партия социалистов Молдавии проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Молдавии оппозиция протестует перед зданием конституционного суда
Вчера, 12:43
"Двадцать шестого ноября Партия социалистов направила суду три запроса, в которых сказано, что Раду Новак, Раду Мудряк и Николай Фомов выдвинуты для защиты интересов партии в вопросе признания итогов выборов президента. Заседание проходит только при участии избирательного органа и кандидатов или их представителей. КС решает отклонить запросы представителей Партии социалистов признать их частью процесса по признанию итогов выборов и утверждению мандата президента", - заявила Маноле на заседании.
По ее словам, указанные лица планировали представлять интересы Партии социалистов как политсилы, которая выдвигала кандидата. Однако сам Стояногло в заседании не участвует, также он не выдвигал представителей своих интересов. В этих условиях участие социалистов в заседании противоречит нормам закона, указала она.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Додон анонсировал массовый протест из-за итогов президентских выборов
20 ноября, 22:24
 
В миреМолдавияГагаузияАлександр СтояноглоМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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