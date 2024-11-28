https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986167677.html

Додон назвал итоги президентских выборов в Молдавии сомнительными

Додон назвал итоги президентских выборов в Молдавии сомнительными - РИА Новости, 28.11.2024

Додон назвал итоги президентских выборов в Молдавии сомнительными

Лидер партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что законность прошедших в республике президентских выборов под вопросом, поэтому оппозиция просит... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:04

2024-11-28T11:04

2024-11-28T11:04

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александр стояногло

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Лидер партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что законность прошедших в республике президентских выборов под вопросом, поэтому оппозиция просит конституционный суд (КС) их не утверждать. КС Молдавии в четверг соберется на заседание, чтобы утвердить итоги выборов президента. "(Действующий президент Молдавии) Майя Санду, несмотря на злоупотребления, нарушения, угрозы, запугивания, диктаторское использование государственных ресурсов и учреждений, проиграла выборы внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, которого выдвинули социалисты, получив 48% голосов. Этот насильственный результат ставит под сомнение как легитимность выборов, так и самой Санду... мы потребуем у КС не утверждать выборы", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, обеспечить переизбрание Санду удалось за счет "сомнительного голосования" более чем на 200 участках за рубежом, где ее якобы поддержали 80% из 300 тысяч избирателей. "Наша партия эти выборы не признала, оспорив в судах многочисленные нарушения, на которые, к сожалению, закрыли глаза представители США, ЕС и других международных структур", - подчеркнул Додон. Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 3 ноября. По официальным данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду, поддерживаемая партией "Действие и солидарность" (ПДС), одержала победу с результатом 55,33% голосов. Ее соперник, экс-генпрокурор Александр Стояногло, представляющий Партию социалистов, получил 44,67%. Эти данные включают голоса молдавской диаспоры за рубежом. Однако внутри страны Стояногло опередил Санду, набрав 51,19% против ее 48,81%.

https://ria.ru/20241127/moldaviya-1986028741.html

https://ria.ru/20241125/raskol-1985604974.html

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в мире, молдавия, сша, майя санду, игорь додон, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024