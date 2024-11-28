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В Тбилиси силовики применили перцовый газ для разгона митингующих

В Тбилиси силовики применили перцовый газ для разгона митингующих - РИА Новости, 29.11.2024

В Тбилиси силовики применили перцовый газ для разгона митингующих

Силовики использовали перцовый газ для того, чтобы оттеснить митингующих сторонников оппозиции у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-28T23:25

2024-11-28T23:25

2024-11-29T00:08

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ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Силовики использовали перцовый газ для того, чтобы оттеснить митингующих сторонников оппозиции у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Акция протеста началась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.На акцию протеста оппозиции у грузинского парламента позднее прибыла и президент Саломе Зурабишвили.К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое количество полицейских и спецназа.Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители использовали перцовый газ для разгона митингующих сторонников оппозиции.Участники протеста тем временем смогли частично нарушить наружное освещение здания парламента.

https://ria.ru/20241128/aktsiya-1986342727.html

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Полиция с водометами у боковых входов в парламент Грузии Полиция с водометами у боковых входов в парламент Грузии 2024-11-28T23:25 true PT0M12S

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Наталья Макарова

в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили