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В Тбилиси силовики применили перцовый газ для разгона митингующих - РИА Новости, 29.11.2024
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23:25 28.11.2024 (обновлено: 00:08 29.11.2024)
https://ria.ru/20241128/miting-1986344285.html
В Тбилиси силовики применили перцовый газ для разгона митингующих
В Тбилиси силовики применили перцовый газ для разгона митингующих - РИА Новости, 29.11.2024
В Тбилиси силовики применили перцовый газ для разгона митингующих
Силовики использовали перцовый газ для того, чтобы оттеснить митингующих сторонников оппозиции у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-28T23:25
2024-11-29T00:08
в мире
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Силовики использовали перцовый газ для того, чтобы оттеснить митингующих сторонников оппозиции у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Акция протеста началась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.На акцию протеста оппозиции у грузинского парламента позднее прибыла и президент Саломе Зурабишвили.К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое количество полицейских и спецназа.Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители использовали перцовый газ для разгона митингующих сторонников оппозиции.Участники протеста тем временем смогли частично нарушить наружное освещение здания парламента.
https://ria.ru/20241128/aktsiya-1986342727.html
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Полиция с водометами у боковых входов в парламент Грузии
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в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили
В мире, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили
В Тбилиси силовики применили перцовый газ для разгона митингующих

Силовики разгоняют митингующих сторонников оппозиции в Тбилиси перцовым газом

© SputnikАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Sputnik
Акция протеста в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Силовики использовали перцовый газ для того, чтобы оттеснить митингующих сторонников оппозиции у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста началась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
Саломе Зурабишвили среди протестующих у здания парламента - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В акции оппозиции у парламента Грузии участвует Зурабишвили
Вчера, 23:06
На акцию протеста оппозиции у грузинского парламента позднее прибыла и президент Саломе Зурабишвили.
К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое количество полицейских и спецназа.
Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители использовали перцовый газ для разгона митингующих сторонников оппозиции.
Участники протеста тем временем смогли частично нарушить наружное освещение здания парламента.
 
В миреТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024ГрузияИраклий КобахидзеСаломе Зурабишвили
 
 
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