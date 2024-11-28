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"На милость России". В Европе пришли в ужас от шага Трампа по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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15:37 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/milost-1986244551.html
"На милость России". В Европе пришли в ужас от шага Трампа по Украине
"На милость России". В Европе пришли в ужас от шага Трампа по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
"На милость России". В Европе пришли в ужас от шага Трампа по Украине
Страны Европы, что бы они ни делали, не смогут в ближайшее время заменить США, которые сейчас являются крупнейшим военным спонсором Киева, передает Bloomberg со РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:37
2024-11-28T15:37
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страны Европы, что бы они ни делали, не смогут в ближайшее время заменить США, которые сейчас являются крупнейшим военным спонсором Киева, передает Bloomberg со ссылкой на экспертов."В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников. Об этом также сигнализирует выбор Трампом в качестве специального посланника по Украине и России отставного генерала Кита Келлога, который выступал за прекращение военной помощи Киеву", — говорится в публикации.Без американского оружия "Киев останется на милость России", приводит Bloomberg слова заместителя министра иностранных дел Польши Марека Правды.Как отмечает Bloomberg, объем военных расходов в странах Европы пока не позволяет им взять на себя ту роль, которую играют в украинском конфликте США."Соотношение выпускаемых противниками артиллерийских снарядов составляет два к одному в пользу России, так что союзники Киева вынуждены прочесывать все существующие в мире запасы, чтобы сохранить поток поставок", — отмечает издание.Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.
https://ria.ru/20241128/osobennost-1986132648.html
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в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, кит келлог, василий небензя, оон, безопасность
В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Кит Келлог, Василий Небензя, ООН, Безопасность
"На милость России". В Европе пришли в ужас от шага Трампа по Украине

Bloomberg: Европа не сможет заменить США в военной помощи Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страны Европы, что бы они ни делали, не смогут в ближайшее время заменить США, которые сейчас являются крупнейшим военным спонсором Киева, передает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
"В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников. Об этом также сигнализирует выбор Трампом в качестве специального посланника по Украине и России отставного генерала Кита Келлога, который выступал за прекращение военной помощи Киеву", — говорится в публикации.
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Без американского оружия "Киев останется на милость России", приводит Bloomberg слова заместителя министра иностранных дел Польши Марека Правды.
Как отмечает Bloomberg, объем военных расходов в странах Европы пока не позволяет им взять на себя ту роль, которую играют в украинском конфликте США.
"Соотношение выпускаемых противниками артиллерийских снарядов составляет два к одному в пользу России, так что союзники Киева вынуждены прочесывать все существующие в мире запасы, чтобы сохранить поток поставок", — отмечает издание.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.
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В миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампКит КеллогВасилий НебензяООНБезопасность
 
 
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