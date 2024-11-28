https://ria.ru/20241128/migranty-1986179331.html
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру из-за проблемы с мигрантами
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру из-за проблемы с мигрантами - РИА Новости, 28.11.2024
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру из-за проблемы с мигрантами
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что непропорциональное замещения коренного населения России мигрантами, носителями иного цивилизационного кода,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:57
2024-11-28T11:57
2024-11-28T12:40
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что непропорциональное замещения коренного населения России мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, ведет к социальному недовольству и может привести к критическому культурному дисбалансу в стране."Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране, а это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру, ценностным ядром которого является православие. Кроме того, не секрет, что мигрантскую среду не оставляют без внимания те, кто проповедует идею радикального исламизма и экстремизма, представляющую прямую угрозу российской государственности", – сказал патриарх на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).По его словам, замалчивание проблемы мигрантов в некоторых регионах, ведет к социальному недовольству, а также угрожает русскому миру."Церковь никогда и ни при каких обстоятельствах не выступала и не будет выступать за дискриминацию людей по национальному или религиозному признаку, ибо сама в недавнем прошлом страдала от такого притеснения. Но повторю вновь: позиция замалчивания, выбранная некоторыми региональными властями якобы для снижения общественной напряженности, ведет к обратному, к социальному недовольству, и является значительной угрозой русскому миру", – заключил патриарх.При этом, отметил патриарх, реакция ряда лидеров мусульманской общины России на позицию церкви в этом вопросе его удивила."Я и в прошлом уже говорил об этом. Но получил гневную отповедь от некоторых не очень доброжелательно относящихся к Русской церкви исламских руководителей. Меня это огорчило, потому речь идёт не о желании церкви ограничить мусульманское присутствие в России, речь идёт не о межрелигиозной теме - речь идёт о будущем нашего государства, о том, что будет с Россией в будущем, и в том числе о судьбе русского народа. Как же церковь может об этом не говорить? Я был удивлён, очень удивлён этой негативной реакцией со стороны очень небольшого числа, но все-таки некоторых руководителей исламских общин", - сказал патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20241128/gosduma-1986128446.html
https://ria.ru/20241126/migrant-1985754822.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру из-за проблемы с мигрантами
Патриарх Кирилл: замалчивание проблемы мигрантов ведет к угрозе русскому миру
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что непропорциональное замещения коренного населения России мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, ведет к социальному недовольству и может привести к критическому культурному дисбалансу в стране.
"Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране, а это, в свою очередь, несет несомненную угрозу русскому миру, ценностным ядром которого является православие. Кроме того, не секрет, что мигрантскую среду не оставляют без внимания те, кто проповедует идею радикального исламизма и экстремизма, представляющую прямую угрозу российской государственности", – сказал патриарх на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС).
По его словам, замалчивание проблемы мигрантов в некоторых регионах, ведет к социальному недовольству, а также угрожает русскому миру.
"Церковь никогда и ни при каких обстоятельствах не выступала и не будет выступать за дискриминацию людей по национальному или религиозному признаку, ибо сама в недавнем прошлом страдала от такого притеснения. Но повторю вновь: позиция замалчивания, выбранная некоторыми региональными властями якобы для снижения общественной напряженности, ведет к обратному, к социальному недовольству, и является значительной угрозой русскому миру", – заключил патриарх.
При этом, отметил патриарх, реакция ряда лидеров мусульманской общины России на позицию церкви в этом вопросе его удивила.
"Я и в прошлом уже говорил об этом. Но получил гневную отповедь от некоторых не очень доброжелательно относящихся к Русской церкви исламских руководителей. Меня это огорчило, потому речь идёт не о желании церкви ограничить мусульманское присутствие в России, речь идёт не о межрелигиозной теме - речь идёт о будущем нашего государства, о том, что будет с Россией в будущем, и в том числе о судьбе русского народа. Как же церковь может об этом не говорить? Я был удивлён, очень удивлён этой негативной реакцией со стороны очень небольшого числа, но все-таки некоторых руководителей исламских общин", - сказал патриарх Кирилл.