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Меркель назвала политика, по которому скучает - РИА Новости, 28.11.2024
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22:18 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/merkel-1986338981.html
Меркель назвала политика, по которому скучает
Меркель назвала политика, по которому скучает - РИА Новости, 28.11.2024
Меркель назвала политика, по которому скучает
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что после ухода с поста ей не хватает встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом она заявила в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:18
2024-11-28T22:18
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что после ухода с поста ей не хватает встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом она заявила в интервью французскому журналу Le Point."Я не скучаю по политической деятельности. Я была канцлером в течение шестнадцати лет, и этого более чем достаточно. Однако по чему я скучаю, так это по встречам с некоторыми людьми, в том числе с президентом Макроном", — призналась политик.По словам Меркель, в Макроне она ценит его культуру, интеллект, творческий подход к поиску решений, например, в отношении франко-германских отношений или Европы. Что касается избранного президента США Дональда Трампа, то с ним работа была напряженной и приходилось прикладывать много усилий для защиты интересов Германии, заявила Меркель.Ранее были опубликованы выдержки из мемуаров Меркель, в которых она писала, что Владимир Путин произвел на нее впечатление как человек, который хотел серьезного отношения к себе. По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что "Россия никогда не исчезала с карты мира".Книга Ангелы Меркель под названием "Свобода: воспоминания 1954-2021" поступила в продажу 26 ноября в более чем 30 странах.
https://ria.ru/20241128/putin-1986282639.html
https://ria.ru/20241127/merkel-1985901593.html
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в мире, германия, франция, европа, эммануэль макрон, владимир путин, ангела меркель
В мире, Германия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ангела Меркель
Меркель назвала политика, по которому скучает

Меркель призналась, что соскучилась по встречам с Макроном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что после ухода с поста ей не хватает встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом она заявила в интервью французскому журналу Le Point.
"Я не скучаю по политической деятельности. Я была канцлером в течение шестнадцати лет, и этого более чем достаточно. Однако по чему я скучаю, так это по встречам с некоторыми людьми, в том числе с президентом Макроном", — призналась политик.
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По словам Меркель, в Макроне она ценит его культуру, интеллект, творческий подход к поиску решений, например, в отношении франко-германских отношений или Европы. Что касается избранного президента США Дональда Трампа, то с ним работа была напряженной и приходилось прикладывать много усилий для защиты интересов Германии, заявила Меркель.
Ранее были опубликованы выдержки из мемуаров Меркель, в которых она писала, что Владимир Путин произвел на нее впечатление как человек, который хотел серьезного отношения к себе. По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что "Россия никогда не исчезала с карты мира".
Книга Ангелы Меркель под названием "Свобода: воспоминания 1954-2021" поступила в продажу 26 ноября в более чем 30 странах.
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В миреГерманияФранцияЕвропаЭммануэль МакронВладимир ПутинАнгела Меркель
 
 
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