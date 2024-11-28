https://ria.ru/20241128/merkel-1986338981.html

Меркель назвала политика, по которому скучает

Меркель назвала политика, по которому скучает - РИА Новости, 28.11.2024

Меркель назвала политика, по которому скучает

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что после ухода с поста ей не хватает встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом она заявила в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T22:18

2024-11-28T22:18

2024-11-28T22:18

в мире

германия

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эммануэль макрон

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что после ухода с поста ей не хватает встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом она заявила в интервью французскому журналу Le Point."Я не скучаю по политической деятельности. Я была канцлером в течение шестнадцати лет, и этого более чем достаточно. Однако по чему я скучаю, так это по встречам с некоторыми людьми, в том числе с президентом Макроном", — призналась политик.По словам Меркель, в Макроне она ценит его культуру, интеллект, творческий подход к поиску решений, например, в отношении франко-германских отношений или Европы. Что касается избранного президента США Дональда Трампа, то с ним работа была напряженной и приходилось прикладывать много усилий для защиты интересов Германии, заявила Меркель.Ранее были опубликованы выдержки из мемуаров Меркель, в которых она писала, что Владимир Путин произвел на нее впечатление как человек, который хотел серьезного отношения к себе. По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что "Россия никогда не исчезала с карты мира".Книга Ангелы Меркель под названием "Свобода: воспоминания 1954-2021" поступила в продажу 26 ноября в более чем 30 странах.

https://ria.ru/20241128/putin-1986282639.html

https://ria.ru/20241127/merkel-1985901593.html

германия

франция

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в мире, германия, франция, европа, эммануэль макрон, владимир путин, ангела меркель