https://ria.ru/20241128/melitopol-1986148579.html

Жителя Мелитополя задержали за призывы к терроризму

Жителя Мелитополя задержали за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.11.2024

Жителя Мелитополя задержали за призывы к терроризму

Житель Мелитополя задержан за призывы к терроризму на территории России и пропаганду идеологии нацизма, говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:47

2024-11-28T09:47

2024-11-28T09:47

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

мелитополь

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Житель Мелитополя задержан за призывы к терроризму на территории России и пропаганду идеологии нацизма, говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа. Согласно данным полиции, ранее мужчина 1975 года рождения участвовал в военном конфликте на Донбассе на стороне Киева. Позже по состоянию здоровья он вернулся в Запорожскую область и продолжил заниматься деструктивной деятельностью против России и проводимой ею СВО, открыто пропагандируя нацистскую идеологию в одном из мессенджеров, где он публиковал информацию с призывами к терактам на территории России. "Полицией Запорожья за призывы к осуществлению террористической деятельности задержан мелитополец... В настоящее время по собранным полицией материалам в отношении задержанного следователями СУ СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма - ред.)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html

россия

запорожская область

мелитополь

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россия, запорожская область, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия