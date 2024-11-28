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Жителя Мелитополя задержали за призывы к терроризму
Жителя Мелитополя задержали за призывы к терроризму - РИА Новости, 28.11.2024
Жителя Мелитополя задержали за призывы к терроризму
Житель Мелитополя задержан за призывы к терроризму на территории России и пропаганду идеологии нацизма, говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:47
2024-11-28T09:47
2024-11-28T09:47
специальная военная операция на украине
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мелитополь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Житель Мелитополя задержан за призывы к терроризму на территории России и пропаганду идеологии нацизма, говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа. Согласно данным полиции, ранее мужчина 1975 года рождения участвовал в военном конфликте на Донбассе на стороне Киева. Позже по состоянию здоровья он вернулся в Запорожскую область и продолжил заниматься деструктивной деятельностью против России и проводимой ею СВО, открыто пропагандируя нацистскую идеологию в одном из мессенджеров, где он публиковал информацию с призывами к терактам на территории России. "Полицией Запорожья за призывы к осуществлению террористической деятельности задержан мелитополец... В настоящее время по собранным полицией материалам в отношении задержанного следователями СУ СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма - ред.)", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Жителя Мелитополя задержали за призывы к терроризму
В Мелитополе задержали мужчину за призывы к терроризму и пропаганду нацизма