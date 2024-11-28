https://ria.ru/20241128/medvedev-1986122088.html
Медведев перечислил союзников и друзей России
Медведев перечислил союзников и друзей России - РИА Новости, 28.11.2024
Медведев перечислил союзников и друзей России
Союзниками Москвы являются все, кто в отличие от западного мира не назвал Россию своим противником, а это огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T01:08
2024-11-28T01:08
2024-11-28T01:15
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Союзниками Москвы являются все, кто в отличие от западного мира не назвал Россию своим противником, а это огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Врагов у России, отметил глава государства, ограниченное количество — это все страны Запада."Друзей у нас больше", - констатировал Медведев.
https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html
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в мире, россия, азия, москва, дмитрий медведев
В мире, Россия, Азия, Москва, Дмитрий Медведев
Медведев перечислил союзников и друзей России
Медведев определил союзниками Москвы тех, кто не назвал ее своим противником