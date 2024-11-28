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Медведев перечислил союзников и друзей России - РИА Новости, 28.11.2024
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01:08 28.11.2024 (обновлено: 01:15 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/medvedev-1986122088.html
Медведев перечислил союзников и друзей России
Медведев перечислил союзников и друзей России - РИА Новости, 28.11.2024
Медведев перечислил союзников и друзей России
Союзниками Москвы являются все, кто в отличие от западного мира не назвал Россию своим противником, а это огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T01:08
2024-11-28T01:15
в мире
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азия
москва
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Союзниками Москвы являются все, кто в отличие от западного мира не назвал Россию своим противником, а это огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Врагов у России, отметил глава государства, ограниченное количество — это все страны Запада."Друзей у нас больше", - констатировал Медведев.
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в мире, россия, азия, москва, дмитрий медведев
В мире, Россия, Азия, Москва, Дмитрий Медведев
Медведев перечислил союзников и друзей России

Медведев определил союзниками Москвы тех, кто не назвал ее своим противником

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Союзниками Москвы являются все, кто в отличие от западного мира не назвал Россию своим противником, а это огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Врагов у России, отметил глава государства, ограниченное количество — это все страны Запада.
"Друзей у нас больше", - констатировал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении "Орешника"
27 ноября, 19:20
 
В миреРоссияАзияМоскваДмитрий Медведев
 
 
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