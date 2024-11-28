https://ria.ru/20241128/medvedev-1986122088.html

Медведев перечислил союзников и друзей России

Медведев перечислил союзников и друзей России - РИА Новости, 28.11.2024

Медведев перечислил союзников и друзей России

Союзниками Москвы являются все, кто в отличие от западного мира не назвал Россию своим противником, а это огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T01:08

2024-11-28T01:08

2024-11-28T01:15

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азия

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Союзниками Москвы являются все, кто в отличие от западного мира не назвал Россию своим противником, а это огромное число стран Глобального Юга, Азии, Востока, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Врагов у России, отметил глава государства, ограниченное количество — это все страны Запада."Друзей у нас больше", - констатировал Медведев.

https://ria.ru/20241127/ssha-1986081491.html

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в мире, россия, азия, москва, дмитрий медведев