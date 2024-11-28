https://ria.ru/20241128/mediki-1986173898.html

В РПЦ предложили финансово стимулировать медиков помогать в родах

В РПЦ предложили финансово стимулировать медиков помогать в родах - РИА Новости, 28.11.2024

В РПЦ предложили финансово стимулировать медиков помогать в родах

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС),... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:32

2024-11-28T11:32

2024-11-28T11:32

религия

религия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), заявил, что нужно проанализировать порядок оплаты медпомощи и создать финансовые механизмы, стимулирующие медиков заниматься ведением беременности и родовспоможением, а не абортами. "При существующем порядке оплаты труда и вознаграждения работников медицинских организаций аборты выигрывают перед ведением беременности и родоразрешением по формуле: затраты на оплату труда, умноженные на количество единиц объема медицинской помощи в единицу времени. Из-за меньшей трудоемкости и продолжительности процедуры аборта, чем услуг по ведению беременности и родоразрешению, суммарная выгода лечащего врача, персонала и медицинской организации от аборта будет существенно больше", - сказал отец Федор. Священник, ссылаясь на оценки экспертов, заявил, что один врач способен в день провести до шести и более манипуляций. "Нужно проанализировать действующие в субъектах Российской Федерации тарифные соглашения на оплату медицинской помощи и создать финансовые механизмы, стимулирующие врача акушера-гинеколога и медицинский персонал ведению беременности и родовспоможению", - заключил председатель комиссии. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.

https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия